Погода в Одессе 17 июня: ждать ли дождь

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в понедельник, 17 июня 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается переменная облачность. Осадков не предвидится.
Прогноз погоды в Одессе на 17 июня
В Одессе в понедельник прогнозируют переменную облачность. Без существекнных осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 17-19°С, а днем 26-28°С тепла.
Температура морской воды 21-22°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 17 июня
По Одесской области ожидается переменная облачность. Без существекнных осадков
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 14-19°С тепла, днем она поднимется до 26-31°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото Марии Котовой