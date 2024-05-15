Погода в Одесі 16 травня: чи буде четвер прохолодним?

У четвер, 16 травня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується мінлива хмарність, переважно без опадів. Вітер змінить напрямок на східний і трохи стихне, передає Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі на 16 травня
В Одесі на завтра прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів.
Вітер східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 8-10°С, вдень 15-17°С тепла.
Температура морської води 14-15°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 16 травня
По Одеській області завтра обіцяють мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий дощ.
Вітер східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 6-11°С, вдень вона підніметься до 15-20°С.
На автошляхах області видимість добра.
Фото Олександра Бурлака