Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 16 мая: будет ли четверг прохладным?

Погода в Одессе 16 мая: будет ли четверг прохладным?

Завтра, в четверг, 16 мая 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер сменит направление на восточный и немного стихнет, передает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе на 16 мая

В Одессе на завтрашний день прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков.

Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 8-10°С, днем 15-17°С тепла.

Температура морской воды 14-15°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 16 мая

По Одесской области завтра обещают переменную облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь.

Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11°С тепла, днем она поднимется до 15-20°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Фото Александра Бурлака

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Редакция ПРОФИЛЬ
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