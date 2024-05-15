Погода в Одессе 16 мая: будет ли четверг прохладным?

Завтра, в четверг, 16 мая 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер сменит направление на восточный и немного стихнет, передает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе на 16 мая
В Одессе на завтрашний день прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков.
Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 8-10°С, днем 15-17°С тепла.
Температура морской воды 14-15°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 16 мая
По Одесской области завтра обещают переменную облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь.
Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 6-11°С тепла, днем она поднимется до 15-20°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото Александра Бурлака