Погода в Одесі 15 січня: чи холодним буде «екватор» зими?

Погода в Одесі: чи чекати сніг на Старий новий рік За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, в неділю, 14 січня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується не дуже морозна, але вітряна погода. На дорогах збережеться ожеледиця. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ