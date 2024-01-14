Погода в Одесі 15 січня: чи холодним буде «екватор» зими?

За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у понеділок, 15 січня 2024 року, в Одесі та Одеській області утримається морозна погода вночі, а ось вдень температура повітря підніметься до плюсової позначки.
Прогноз погоди в Одесі на 15 січня
В Одесі у понеділок синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів. На дорогах ожеледиця.
Вітер південно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 4-6°С морозу, вдень 5-7°С тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 15 січня
На Одещині очікується мінлива хмарність. Без опадів. Ожеледиця.
Вітер південно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 4-9°С морозу, вдень 2-7°С тепла.
На автошляхах області ожеледиця, видимість добра.
Фото Марії Котової