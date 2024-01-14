Погода в Одессе 15 января: будет ли холодным «экватор» зимы?

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в понедельник, 15 января 2024 года, в Одессе и Одесской области сохранится морозная погода ночью, а вот днем температура воздуха поднимется до плюсовой отметки.
Прогноз погоды в Одессе на 15 января
В Одессе в понедельник синоптики прогнозируют переменную облачность. Без осадков. На дорогах гололедица.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 4-6°С мороза, днем 5-7°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 15 января
По Одесской области ожидается переменная облачность. Без осадков. Гололедица.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 4-9°С мороза, днем 2-7°С тепла.
На автодорогах области гололедица, видимость хорошая.
Фото Марии Котовой