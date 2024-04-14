Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 15 апреля: сохранится ли тепло

Погода в Одессе 15 апреля: сохранится ли тепло

Завтра, в понедельник, 15 апреля 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается теплая погода без осадков. Столбики термометров поднимутся выше отметки 21-23°С, а местами – и до 30°С.

Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе на 15 апреля

В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер ночью западный, 3-8 м/с, днем юго-западный 9-14 м/с.

Температура ночью 13-15°С, днем 22-24°С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области на 15 апреля

По Одесской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер ночью западный, 3-8 м/с, днем юго-западный 9-14 м/с.

Температура ночью 10-15°С, днем 21-26°С, на юге до 30°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ
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