Погода в Одессе 15 апреля: сохранится ли тепло

Завтра, в понедельник, 15 апреля 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается теплая погода без осадков. Столбики термометров поднимутся выше отметки 21-23°С, а местами – и до 30°С.
Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе на 15 апреля
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер ночью западный, 3-8 м/с, днем юго-западный 9-14 м/с.
Температура ночью 13-15°С, днем 22-24°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 15 апреля
По Одесской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер ночью западный, 3-8 м/с, днем юго-западный 9-14 м/с.
Температура ночью 10-15°С, днем 21-26°С, на юге до 30°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото Марии Котовой