Погода в Одесі 14 листопада: що прогнозують синоптики

Погода в Одесі 13 листопада: чи вщухне вітер? За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у понеділок, 13 листопада 2023 року, в Одесі та Одеській області буде хмарно, але без істотних опадів. Поривчастий вітер, який досадив одеситам за два дні, судячи з усього, стихне. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі 11 листопада: чи дощитиме у суботу? У суботу, 11 листопада, в Одесі оголошено штормове попередження – очікується поривчастий вітер до 20 м/с. Також за прогнозами Гідрометцентру Чорного та Азовського морів в Одесі та Одеській області протягом дня йтиме дощ. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

На Одесу насувається шторм з поривчастим вітром На завтра, 11 листопада, в Одесі оголошено штормове попередження. Уже з ночі очікується посилення вітру південно-східного напрямку з поривами до 15-20 м/с. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ