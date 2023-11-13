Погода в Одесі 14 листопада: що прогнозують синоптики

На завтра, 14 листопада, в Одесі та Одеській області синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів прогнозують хмарну погоду з проясненнями. В Одесі без істотних опадів, в області вдень місцями очікується невеликий дощ.
Прогноз погоди в Одесі 14 листопада
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер південно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 2-4°C тепла, вдень 11-13°C.
Прогноз погоди в Одеській області 14 листопада
Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ.
Вітер південно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі від 1°C морозу до 4°C тепла, вдень 10-15°C.
На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.