Погода в Одессе 14 ноября: что прогнозируют синоптики

Погода в Одессе 13 ноября: утихнет ли ветер? По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в понедельник, 13 ноября 2023 года, в Одессе и Одесской области будет облачно, но без существенных осадков. Порывистый ветер, немало досадивший одесситам за два дня, судя по всему, стихнет. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 11 ноября: будет ли дождь в субботу? В субботу, 11 ноября, в Одессе объявлено штормовое предупреждение — ожидается порывистый ветер до 20 м/с. Также по прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей в Одессе и Одесской области в течение дня ожидается дождь. ПОДРОБНЕЕ

На Одессу надвигается шторм с порывистым ветром На завтра, 11 ноября, в Одессе объявлено штормовое предупреждение. Уже ночью ожидается усиление ветра юго-восточного направления с порывами до 15-20 м/с. ПОДРОБНЕЕ