Погода в Одессе 14 ноября: что прогнозируют синоптики

На завтра, 14 ноября, в Одессе и в Одесской области синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей прогнозируют облачную погоду с прояснениями. В Одессе без осадков, в области днем местами ожидается небольшой дождь.
Прогноз погоды в Одессе 14 ноября
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 2-4°C тепла, днем 11-13°C.
Прогноз погоды в Одесской области 14 ноября
Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью от 1°C мороза до 4°C тепла, днем 10-15°C.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.