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Погода в Одессе 14 ноября: что прогнозируют синоптики

Погода в Одессе 14 ноября: что прогнозируют синоптики

На завтра, 14 ноября, в Одессе и в Одесской области синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей прогнозируют облачную погоду с прояснениями. В Одессе без осадков, в области днем ​​местами ожидается небольшой дождь.

Прогноз погоды в Одессе 14 ноября

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 2-4°C тепла, днем ​​11-13°C.

Прогноз погоды в Одесской области 14 ноября

Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем ​​местами небольшой дождь.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью от 1°C мороза до 4°C тепла, днем ​​10-15°C.

На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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