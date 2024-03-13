Погода в Одесі 14 березня: чи припиниться дощ

Як повідомляють синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у четвер, 14 березня 2024 року, в Одесі та Одеській області утримається похмура та дощова погода. При цьому температура повітря вдень залишиться на плюсовій позначці.
Прогноз погоди в Одесі на 14 березня
В Одесі хмарно. Вночі помірний дощ, Вдень невеликий.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 2-4°С тепла, вдень 5-7°С тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 14 березня
По Одеській області прогнозують хмарну погоду. Вночі опади, переважно у вигляді дощу, вдень також невеликий дощ. На півночі вночі та вранці ожеледиця.
Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі від 1°С морозу до 4°С тепла, вдень 3-8°С тепла.
Фото Марії Котової