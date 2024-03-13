Погода в Одессе 14 марта: прекратится ли дождь

Как сообщают синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в четверг, 14 марта 2024 года, в Одессе и Одесской области сохранится пасмурная и дождливая погода. При этом температура воздуха днем останется на «плюсовой» отметке.
Прогноз погоды в Одессе на 14 марта
В Одессе завтра облачно. Ночью умеренный дождь, днем небольшой.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 2-4°С тепла, днем 5-7°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 14 марта
По Одесской области прогнозируют облачную погоду. Ночью осадки, преимущественно в виде дождя, днем также небольшой дождь. На севере ночью и утром гололедица.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью от 1°С мороза до 4°С тепла, днем 3-8°С тепла.
Фото Марии Котовой