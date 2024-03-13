Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 14 марта: прекратится ли дождь

Погода в Одессе 14 марта: прекратится ли дождь

Как сообщают синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в четверг, 14 марта 2024 года, в Одессе и Одесской области сохранится пасмурная и дождливая погода. При этом температура воздуха днем останется на «плюсовой» отметке.

Прогноз погоды в Одессе на 14 марта

В Одессе завтра облачно. Ночью умеренный дождь, днем небольшой.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 2-4°С тепла, днем 5-7°С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области на 14 марта

По Одесской области прогнозируют облачную погоду. Ночью осадки, преимущественно в виде дождя, днем также небольшой дождь. На севере ночью и утром гололедица.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 1°С мороза до 4°С тепла, днем 3-8°С тепла.

Фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ
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