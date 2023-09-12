Погода в Одесі 13 вересня: без істотних опадів

Сьогодні, 13 вересня, в Одесі та області очікується хмарна погода із проясненнями. Суттєвих опадів синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів не прогнозують. На дорогах області можливий ранковий серпанок.
Прогноз погоди в Одесі 13 вересня
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер південний, 9-14 м/с.
Температура вночі 13-15°, вдень 24-26°C.
Температура морської води 21-22°C.
Прогноз погоди на Одещині 13 вересня
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер південний, 9-14 м/с.
Температура вночі 10-15°C, місцями 5-7°C, удень 24-29°C.
На дорогах області вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.