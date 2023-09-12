Погода в Одессе 13 сентября: без существенных осадков

Сегодня, 13 сентября, в Одессе и области ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей не прогнозируют. На дорогах области возможна утрення дымка.
Прогноз погоды в Одессе 13 сентября
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 13-15°С, днем 24-26°С.
Температура морской воды 21-22°С.
Прогноз погоды в Одесской области 13 сентября
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 10-15°С, местами 5-7°С, днем 24-29°С.
На дорогах области утром местами дымка, видимость 1-2 км.