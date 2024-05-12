Погода в Одесі 13 травня: понеділок виявиться холоднішим?

Завтра, у понеділок, 13 травня 2024 року, синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів прогнозують в Одесі та Одеській області мінливу хмарність. Температура повітря трохи знизиться, а в області місцями можливий невеликий дощ.
Прогноз погоди в Одесі на 13 травня
В Одесі очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північний, 7-12 м/с.
Температура вночі 8-10°С, вдень 14-16°С.
Температура морської води 14-15°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 13 травня
По Одеській області прогнозують мінливу хмарність. Вдень місцями невеликій дощ.
Вітер північний, 7-12 м/с.
Температура вночі підніметься не вище 4-9°С, на півночі на поверхні ґрунту можливі заморозки 0-2°С, вдень повітря прогріється до 13-18°С.
На автошляхах області видимість добра.
Фото Марії Котової