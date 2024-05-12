Погода в Одессе 13 мая: понедельник окажется холоднее?

Завтра, в понедельник, 13 мая 2024 года, синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей прогнозируют в Одессе и Одесской области переменную облачность. Температура воздуха немного снизится, а по области местами возможен небольшой дождь.
Прогноз погоды в Одессе на 13 мая
В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северный, 7-12 м/с.
Температура ночью 8-10°С, днем 14-16°С.
Температура морской воды 14-15°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 13 мая
По Одесской области прогнозируют переменную облачность. Днем местами небольшой дождь.
Ветер северный, 7-12 м/с.
Температура ночью поднимется не выше 4-9°С, на севере на поверхности почвы возможны заморозки 0-2°С, днем воздух прогреется до 13-18°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото Марии Котовой