Погода в Одесі 13 червня: синоптики обіцяють грозу та шквальний вітер

Завтра, у четвер, 13 червня 2024 року, в Одесі та Одеській області продовжить діяти штормове попередження: за інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, очікується гроза та шквальний вітер 15-17 м/с.
Крім того, через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека, через що від відвідування пляжної зони бажано утриматися.
Прогноз погоди в Одесі на 13 червня
В Одесі очікується мінлива хмарність. Вранці та вдень короткочасний дощ, гроза.
Вітер північний, 9-14 м/с, вдень його пориви можуть сягати 15-17 м/с.
Температура вночі 17-19°С, вдень 22-24°С.
Температура морської води 21-22°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 13 червня
По Одеській області очікується мінлива хмарність. Короткочасний дощ, вдень місцями значний. Гроза.
Вітер північний, 9-14 м/с, вдень із поривами до 15-17 м/с.
Температура вночі 14-19°С тепла, вдень 21-26°С вище за нуль.
На автошляхах області місцями видимість під час дощу 1-2 км.