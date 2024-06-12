Погода в Одесі 13 червня: синоптики обіцяють грозу та шквальний вітер

Погода в Одесі 13 червня: синоптики обіцяють грозу та шквальний вітер

Завтра, у четвер, 13 червня 2024 року, в Одесі та Одеській області продовжить діяти штормове попередження: за інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, очікується гроза та шквальний вітер 15-17 м/с.

Крім того, через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека, через що від відвідування пляжної зони бажано утриматися.

Прогноз погоди в Одесі на 13 червня

В Одесі очікується мінлива хмарність. Вранці та вдень короткочасний дощ, гроза.

Вітер північний, 9-14 м/с, вдень його пориви можуть сягати 15-17 м/с.

Температура вночі 17-19°С, вдень 22-24°С.

Температура морської води 21-22°С.

Прогноз погоди в Одеській області на 13 червня

По Одеській області очікується мінлива хмарність. Короткочасний дощ, вдень місцями значний. Гроза.

Вітер північний, 9-14 м/с, вдень із поривами до 15-17 м/с.

Температура вночі 14-19°С тепла, вдень 21-26°С вище за нуль.

На автошляхах області місцями видимість під час дощу 1-2 км.

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