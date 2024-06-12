Погода в Одессе 13 июня: синоптики обещают грозу и шквальный ветер

Завтра, в четверг, 13 июня 2024 года, в Одессе и Одесской области продолжит действовать штормовое предупреждение: по информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ожидается гроза и шквальный ветер 15-17 м/с.
Кроме того, из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность, в связи с чем от посещения пляжной зоны желательно воздержаться.
Прогноз погоды в Одессе на 13 июня
В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Ночью и днем кратковременный дождь, гроза.
Ветер северный, 9-14 м/с, днем его порывы могут достигать 15-17 м/с.
Температура ночью 17-19°С тепла, днем 22-24°С.
Температура морской воды 21-22°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 13 июня
По Одесской области ожидается переменная облачность. Кратковременный дождь, днем местами сильный. Гроза.
Ветер северный, 9-14 м/с, днем с порывами до 15-17 м/с.
Температура ночью 14-19°С тепла, днем 21-26°С выше нуля.
На автодорогах области местами видимость во время дождя 1-2 км.