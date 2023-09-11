Погода в Одесі 12 вересня: ранок очікується по-осінньому прохолодний

Сьогодні, 12 вересня, в Одесі за прогнозами Гідрометцентру Чорного та Азовського морів очікується мінлива хмарність, але без опадів. Вночі температура опуститься до 12°C, вдень очікується до 24°C.
Прогноз погоди в Одесі 12 вересня
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с, вдень південний, 9-14 м/с.
Температура вночі 12-14°C, вдень 22-24°C.
Температура морської води 21-22°C.
Прогноз погоди в Одеській області 12 вересня
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с, вдень південний, 9-14 м/с.
Температура вночі 10-15°C, місцями 5-7°C, вдень 22-27°C.
На автошляхах області видимість добра.