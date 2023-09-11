Погода в Одессе 12 сентября: утро ожидается по-осеннему прохладное

Сегодня, 12 сентября, в Одессе по прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей ожидается переменная облачность, но без осадков. Ночью температура опустится до 12°C, днем ожидается до 24°C.
Прогноз погоды в Одессе 12 сентября
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-5 м/с, днем южный, 9-14 м/с.
Ночью 12-14°C, днем 22-24°C.
Температура морской воды 21-22°C.
Прогноз погоды в Одесской области 12 сентября
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-5 м/с, днем южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 10-15°C, местами 5-7°C, днем 22-27°C.
На автодорогах области видимость хорошая.