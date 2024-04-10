Погода в Одесі 11 квітня: чи триватиме весняне літо?

За прогнозами синоптиків, завтра, у четвер, 11 квітня 2024 року, в Одесі та Одеській області утримається суха та тепла погода. Опадів не очікується.
Прогноз погоди в Одесі на 11 квітня
За повідомленням Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі завтра мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура вночі 12-14°С, вдень вона підніметься до 22-24°С.
Прогноз погоди на Одещині на 11 квітня
По Одеській області прогнозують мінливу хмарність. Без опадів.
Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура вночі 9-14°С, вдень 22-27°С тепла.
На автошляхах області видимість добра.
Фото Марії Котової