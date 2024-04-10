Погода в Одессе 11 апреля: продлится ли весеннее лето?

По прогнозам синоптиков, завтра, в четверг, 11 апреля 2024 года, в Одессе и Одесской области сохранится сухая и теплая погода. Осадков не ожидается.
Прогноз погоды в Одессе на 11 апреля
По сообщению Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 12-14°С тепла, днем она поднимется до 22-24°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 11 апреля
По Одесской области прогнозируют переменную облачность. Без осадков.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 9-14°С, днем 22-27°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото Марии Котовой