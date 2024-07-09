Погода в Одесі 10 липня: спека не має наміру здавати позиції

За прогнозами синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у середу, 10 липня 2024 року, в Одесі та Одеській області утримається суха та спекотна погода без істотних опадів.
Прогноз погоди в Одесі на 10 липня
В Одесі очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 24-26°С, вдень 34-36°С.
Температура морської води 24-25°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 10 липня
По Одеській області завтра мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 18-23°С, вдень вона може досягати позначки +36-39°С.
На автошляхах області видимість добра.
Фото Марії Котової