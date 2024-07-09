Погода в Одессе 10 июля: жара не намерена сдавать позиции

По прогнозам синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в среду, 10 июля 2024 года, в Одессе и Одесской области сохранится сухая и жаркая погода без существенных осадков.
Прогноз погоды в Одессе на 10 июля
В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 24-26°С, днем 34-36°С.
Температура морской воды 24-25°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 10 июля
По Одесской области завтра переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 18-23°С, днем она может достигать отметки +36-39°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото Марии Котовой