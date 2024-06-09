Погода в Одесі 10 червня: понеділок буде спекотним?

За прогнозом синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у понеділок 10 червня 2024 року, в Одесі після невеликого нічного дощу істотних опадів не передбачається, а в області повітря може прогрітися до 33°С.
Прогноз погоди в Одесі на 10 червня
В Одесі завтра мінлива хмарність. Вночі невеликій дощ.
Вітер південний, 9-14 м/с.
Температура вночі 18-20°С, вдень вона підніметься до 25-27°С.
Температура морської води 22-23°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 10 червня
По Одеській області очікується мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза.
Вітер південний, 9-14 м/с.
Температура вночі 15-20°С, вдень 25-30°С, місцями до 33°С.
На автошляхах області видимість добра.