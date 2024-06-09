Погода в Одессе 10 июня: понедельник будет жарким?

По прогнозу синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в понедельник 10 июня 2024 года, в Одессе после небольшого ночного дождя существенных осадков не предвидится, а по области воздух может прогреться до 33°С.
Прогноз погоды в Одессе на 10 июня
В Одессе завтра переменная облачность. Ночью небольшой дождь.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 18-20°С, днем она поднимется до 25-27°С.
Температура морской воды 22-23°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 10 июня
По Одесской области ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 15-20°С, днем 25-30°С, местами до 33°С.
На автодорогах области видимость хорошая.