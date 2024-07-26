Плановые отключения в Одессе: по каким адресам не будет света 26 июля

У п’ятницю, 26 липня 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” продовжить планові ремонтні роботи, у зв’язку з чим деякі одесити залишилися без світла до вечора. Енергетики повідомляють адреси вимкнень.
Південний РЕМ
Роботи до 19:00:
- пров. Загородній, 9,
- пров. Кошового, 5/В,
- Василя Симоненка, 1,11а.
Роботи до 20:00:
- Дача Ковалевського, 20-83,
- Михайла Врубеля (Магнітогорська), 18-28,
- Миколи Гумільова, 14, 1,1а,2,2а,4а,
- Художника Федорова, 1-37,
- пров. 1-й Колгоспний, 2, 2а,
- пров., Маячний, 1/корп.1.
Північний РЕМ
Роботи до 18:00:
- Проценка, 50/корп.1, 2, 3.
Центральний РЕМ
Роботи до 17:00:
- Ковальська, 19-55,
- Тираспольська, 1-6, 12,
- Льва Толстого, 17, 19,
- Спірідонивська,12-21,
- Ніжинська, 64, 65, 66, 72,
- Новосельського, 87-104,
- Успенська, 72,
- Преображенська, 27, 37,
- пл. Віри Холодної, 1,3.
Роботи до 19:00:
- Преображенська, 35а,
- Святослава Ріхтера, 33-130,
- Квіткова, 1-21,
- Кордонна, 25-74,
- Олексія Косяченко, 2а-44,
- Тетяни Тесс, 3-14, 18, 19, 19г, 34а, 43б,
- пров. Кострова, 7, 30, 30/2, 34, 37а,
- Богуна, 6а,12/2,21,
- Платанова, 1-126,
- пров. 1-й Бузковий, 1-6,
- пров. 2-й Бузковий, 1-19,
- пров. Бузковий, 2/корп.2,
- пров. Килимовий, 5-9,
- проїзд Бузковий, 1-6,
- Квітнева, 20-33/1,
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а-27а,
- Йозефа Прибіка (Мінська), 30-49,
- Сільська, 29-44, Туристська, 7а-46,
- Ближні Млини (Кондренка), 97, 97а, 99,
- Малішевського (Гастелло), 9-167,
- Клименко, 25, 33в,
- Гранатна, 28-54,
- Дубова,1-31,
- Профспілкова, 2-34,
- Пшенична, 7-24,
- Радісна, 32-54,
- Олександра Білостінного (Трудових Резервів), 1-10,
- пров. 1-й Кипарисний, 2, 4,
- пров. 3-й Кипарисний, 1,2,3,4,
- пров. Джутовий, 1-10а,
- пров. Конструкторський, 1-11,
- Литавровий провулок (пров. Москвіна), 1-12,
- пров. Радіальний, 1-12,
- Центральний Аеропорт, 1-23.