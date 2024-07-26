Плановые отключения в Одессе: по каким адресам не будет света 26 июля

Плановые отключения в Одессе: по каким адресам не будет света 26 июля

У п’ятницю, 26 липня 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” продовжить планові ремонтні роботи, у зв’язку з чим деякі одесити залишилися без світла до вечора. Енергетики повідомляють адреси вимкнень.

Південний РЕМ

Роботи до 19:00:

  • пров. Загородній, 9,
  • пров. Кошового, 5/В,
  • Василя Симоненка, 1,11а.

Роботи до 20:00:

  • Дача Ковалевського, 20-83,
  • Михайла Врубеля (Магнітогорська), 18-28,
  • Миколи Гумільова, 14, 1,1а,2,2а,4а,
  • Художника Федорова, 1-37,
  • пров. 1-й Колгоспний, 2, 2а,
  • пров., Маячний, 1/корп.1.

Північний РЕМ

Роботи до 18:00:

  • Проценка, 50/корп.1, 2, 3.

Центральний РЕМ

Роботи до 17:00:

  • Ковальська, 19-55,
  • Тираспольська, 1-6, 12,
  • Льва Толстого, 17, 19,
  • Спірідонивська,12-21,
  • Ніжинська, 64, 65, 66, 72,
  • Новосельського, 87-104,
  • Успенська, 72,
  • Преображенська, 27, 37,
  • пл. Віри Холодної, 1,3.

Роботи до 19:00:

  • Преображенська, 35а,
  • Святослава Ріхтера, 33-130,
  • Квіткова, 1-21,
  • Кордонна, 25-74,
  • Олексія Косяченко, 2а-44,
  • Тетяни Тесс, 3-14, 18, 19, 19г, 34а, 43б,
  • пров. Кострова, 7, 30, 30/2, 34, 37а,
  • Богуна, 6а,12/2,21,
  • Платанова, 1-126,
  • пров. 1-й Бузковий, 1-6,
  • пров. 2-й Бузковий, 1-19,
  • пров. Бузковий,  2/корп.2,
  • пров. Килимовий, 5-9,
  • проїзд Бузковий, 1-6,
  • Квітнева, 20-33/1,
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а-27а,
  • Йозефа Прибіка (Мінська), 30-49,
  • Сільська, 29-44,  Туристська, 7а-46,
  • Ближні Млини (Кондренка), 97, 97а, 99,
  • Малішевського (Гастелло), 9-167,
  • Клименко, 25, 33в,
  • Гранатна, 28-54,
  • Дубова,1-31,
  • Профспілкова,  2-34,
  • Пшенична, 7-24,
  • Радісна, 32-54,
  • Олександра Білостінного (Трудових Резервів), 1-10,
  • пров. 1-й Кипарисний, 2, 4,
  • пров. 3-й Кипарисний, 1,2,3,4,
  • пров. Джутовий, 1-10а,
  • пров. Конструкторський,  1-11,
  • Литавровий  провулок (пров. Москвіна), 1-12,
  • пров. Радіальний, 1-12,
  • Центральний Аеропорт, 1-23.
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