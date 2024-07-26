Плановые отключения в Одессе: по каким адресам не будет света 26 июля

Плановые отключения в Одессе: по каким адресам не будет света 26 июля

В пятницу, 26 июля 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые ремонтные работы, в связи с чем некоторые одесситы остались без света до вечера. Энергетики сообщают адреса выключений.

Южный РЭС

Работы до 19:00:

  • пер. Загородный, 9,
  • пер. Кошевого, 5/В,
  • Василия Симоненко, 1,11а.

Работы до 20:00:

  • Дача Ковалевского, 20-83,
  • Михаила Врубеля (Магнитогорская), 18-28,
  • Николая Гумилева, 14, 1,1а,2,2а,4а,
  • Художника Федорова, 1-37,
  • пер. 1-й Колхозный, 2, 2а,
  • пер., Маячный, 1/корп.1.

Северный РЭС

Работы до 18:00:

  • Проценка, 50/корп.1, 2, 3.

Центральный РЭС

Работы до 17:00:

  • Кузнечная, 19-55,
  • Тираспольская, 1-6, 12,
  • Льва Толстого, 17, 19,
  • Спиридоновская, 12-21,
  • Нежинская, 64, 65, 66, 72,
  • Новосельского, 87-104,
  • Успенская, 72,
  • Преображенская , 37,
  • пл. Веры Холодной, 1,3.

Работы до 19:00:

  • Преображенская, 35а,
  • Святослава Рихтера, 33-130,
  • Цветочная, 1-21,
  • Кордонная, 25-74,
  • Алексея Косяченко, 2а-44,
  • Татьяны Тесс, 3-14, 18, 19, 19г, 34а, 43
  • Кострова, 7, 30, 30/2, 34, 37а,
  • Богуна, 6а,12/2,21,
  • Платанова, 1-126,
  • пер. 1-й Сиреневый, 1-6,
  • пер. 2-й Сиреневый, 1-19,
  • пер. Сиреневый, 2/корп.2,
  • пер. Ковровый, 5-9,
  • проезд Сиреневый, 1-6,
  • Апрельская, 20-33/1,
  • Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27а,
  • Йозефа Прибика (Минская), 30-49,
  • Сельская, 29-44, Туристская, 7а -46,
  • Ближние Мельницы (Кондренко), 97, 97а, 99,
  • Малишевского (Гастелло), 9-167,
  • Клименко, 25, 33в,
  • Гранатная, 28-54,
  • Дубовая, 1-31,
  • Профсоюзная, 2-34 7-24,
  • Радостная, 32-54,
  • Александра Белостенного (Трудовых Резервов), 1-10,
  • пер. 1-й Кипарисный, 2, 4,
  • пер. 3-й Кипарисный, 1, 2, 3, 4,
  • пер. Джутовая, 1-10а,
  • пер. Конструкторский, 1-11,
  • Литавровый переулок (пер. Москвина), 1-12,
  • пер. Радиальный, 1-12,
  • Центральный Аэропорт, 1-23.
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