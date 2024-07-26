Плановые отключения в Одессе: по каким адресам не будет света 26 июля

В пятницу, 26 июля 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые ремонтные работы, в связи с чем некоторые одесситы остались без света до вечера. Энергетики сообщают адреса выключений.
Южный РЭС
Работы до 19:00:
- пер. Загородный, 9,
- пер. Кошевого, 5/В,
- Василия Симоненко, 1,11а.
Работы до 20:00:
- Дача Ковалевского, 20-83,
- Михаила Врубеля (Магнитогорская), 18-28,
- Николая Гумилева, 14, 1,1а,2,2а,4а,
- Художника Федорова, 1-37,
- пер. 1-й Колхозный, 2, 2а,
- пер., Маячный, 1/корп.1.
Северный РЭС
Работы до 18:00:
- Проценка, 50/корп.1, 2, 3.
Центральный РЭС
Работы до 17:00:
- Кузнечная, 19-55,
- Тираспольская, 1-6, 12,
- Льва Толстого, 17, 19,
- Спиридоновская, 12-21,
- Нежинская, 64, 65, 66, 72,
- Новосельского, 87-104,
- Успенская, 72,
- Преображенская , 37,
- пл. Веры Холодной, 1,3.
Работы до 19:00:
- Преображенская, 35а,
- Святослава Рихтера, 33-130,
- Цветочная, 1-21,
- Кордонная, 25-74,
- Алексея Косяченко, 2а-44,
- Татьяны Тесс, 3-14, 18, 19, 19г, 34а, 43
- Кострова, 7, 30, 30/2, 34, 37а,
- Богуна, 6а,12/2,21,
- Платанова, 1-126,
- пер. 1-й Сиреневый, 1-6,
- пер. 2-й Сиреневый, 1-19,
- пер. Сиреневый, 2/корп.2,
- пер. Ковровый, 5-9,
- проезд Сиреневый, 1-6,
- Апрельская, 20-33/1,
- Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27а,
- Йозефа Прибика (Минская), 30-49,
- Сельская, 29-44, Туристская, 7а -46,
- Ближние Мельницы (Кондренко), 97, 97а, 99,
- Малишевского (Гастелло), 9-167,
- Клименко, 25, 33в,
- Гранатная, 28-54,
- Дубовая, 1-31,
- Профсоюзная, 2-34 7-24,
- Радостная, 32-54,
- Александра Белостенного (Трудовых Резервов), 1-10,
- пер. 1-й Кипарисный, 2, 4,
- пер. 3-й Кипарисный, 1, 2, 3, 4,
- пер. Джутовая, 1-10а,
- пер. Конструкторский, 1-11,
- Литавровый переулок (пер. Москвина), 1-12,
- пер. Радиальный, 1-12,
- Центральный Аэропорт, 1-23.