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Планові відключення в Одесі: за якими адресами не буде світла 6 серпня

Планові відключення в Одесі: за якими адресами не буде світла 6 серпня

У вівторок, 6 серпня 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” продовжить планові ремонтні роботи, у зв’язку з чим частина вулиць міста знеструмлена до вечора. Енергетики повідомляють адреси вимкнень.

Північний РЕМ

Роботи до 17:00:

  • 2-а лінія на житловому масиві 12,
  • 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а, Садова,
  • 2-а, 3-я, 7-а, Пересипська,
  • вул. Велика Садова,
  • Вікандера і Ларсена (Восьмого березня),
  • Державіна,
  • Донецька,
  • Жевахова,
  • Жевахова гора, 22, 30, 81,
  • Капітана Кузнєцова, 3 – 14,
  • Каришковського,
  • Керченська,
  • Кишинівська.

Роботи до 19:00:

  • Локомотивна 1, 1а, 7, 9, 15, 17, 21, 23а, 25, 27,
  • Котлєєвська (Ломоносова),  10, 11, 11а, 12, 20,
  • Мала Садова,
  • Миколаївська дорога, 65, 168, 168в, 168г, 257, 257б, 259, 261, 261/корп.1, 263, 263а,
  • Чайкова (Молодогвардійська),
  • Південна дорога,
  • Ринкова, 7,
  • Маріупольська (Ростовська),
  • 1-й, 2-й, 3-й,4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й,10-й, 13-й, пров. Чорноморський,
  • 1-й, 2-й, 3-й,4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й,
  • пров. Балтський,
  • 1-й, 3-й, пров. Керченський,
  • пров. Савранський (пров. Більшовицький), 3,4,5,6,7,8/1,10,
  • пров. Векслера 1,
  • пров. Державіна,
  • просп. Добровольського, 52.

Південний РЕМ

Роботи до 17:00:

  • Крутоярська , 25
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