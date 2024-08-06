Планові відключення в Одесі: за якими адресами не буде світла 6 серпня

У вівторок, 6 серпня 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” продовжить планові ремонтні роботи, у зв’язку з чим частина вулиць міста знеструмлена до вечора. Енергетики повідомляють адреси вимкнень.
Північний РЕМ
Роботи до 17:00:
- 2-а лінія на житловому масиві 12,
- 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а, Садова,
- 2-а, 3-я, 7-а, Пересипська,
- вул. Велика Садова,
- Вікандера і Ларсена (Восьмого березня),
- Державіна,
- Донецька,
- Жевахова,
- Жевахова гора, 22, 30, 81,
- Капітана Кузнєцова, 3 – 14,
- Каришковського,
- Керченська,
- Кишинівська.
Роботи до 19:00:
- Локомотивна 1, 1а, 7, 9, 15, 17, 21, 23а, 25, 27,
- Котлєєвська (Ломоносова), 10, 11, 11а, 12, 20,
- Мала Садова,
- Миколаївська дорога, 65, 168, 168в, 168г, 257, 257б, 259, 261, 261/корп.1, 263, 263а,
- Чайкова (Молодогвардійська),
- Південна дорога,
- Ринкова, 7,
- Маріупольська (Ростовська),
- 1-й, 2-й, 3-й,4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й,10-й, 13-й, пров. Чорноморський,
- 1-й, 2-й, 3-й,4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й,
- пров. Балтський,
- 1-й, 3-й, пров. Керченський,
- пров. Савранський (пров. Більшовицький), 3,4,5,6,7,8/1,10,
- пров. Векслера 1,
- пров. Державіна,
- просп. Добровольського, 52.
Південний РЕМ
Роботи до 17:00:
- Крутоярська , 25