Плановые отключения в Одессе: по каким адресам не будет света 6 августа

Во вторник, 6 августа 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые ремонтные работы, в связи с чем часть улиц города обесточена до вечера. Энергетики сообщают адреса выключений.
Северный РЭС
Работы до 17:00:
- 2-я линия на жилом массиве 12,
- 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, Садовая,
- 2-я, 3-я, 7-я, Пересыпская,
- ул. Большая Садовая,
- Викандера и Ларсена (Восьмого марта),
- Державина,
- Донецкая,
- Жевахова,
- Жевахова гора, 22, 30, 81,
- Капитана Кузнецова, 3 — 14,
- Карышковского,
- Керченская,
- Кишиневская.
Работы до 19:00:
- Локомотивная 1, 1а, 7, 9, 15, 17, 21, 23а, 25, 27,
- Котлеевская (Ломоносова), 10, 11, 11а, 12, 20,
- Малая Садовая,
- Николаевская дорога 6, 8, 6 257, 257б, 259, 261, 261/корп.1, 263, 263а,
- Чайкова (Молодогвардейская),
- Южная дорога,
- Рыночная, 7,
- Мариупольская (Ростовская),
- 1-й, 2-й, 3- , 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й, пер. Черноморский,
- 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й,
- пер. Балтский, 1-й,
- 3-й пер. Керченский,
- пер. Савранский (пер. Большевистский), 3,4,5,6,7,8/1,10,
- пер. Векслера, 1
- пер. Державина,
- просп. Добровольского, 52.
Южный РЭС
Работы до 17:00:
- Крутоярская, 25