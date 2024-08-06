Новости Одессы и Одесской области

Плановые отключения в Одессе: по каким адресам не будет света 6 августа

Плановые отключения в Одессе: по каким адресам не будет света 6 августа

Во вторник, 6 августа 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые ремонтные работы, в связи с чем часть улиц города обесточена до вечера. Энергетики сообщают адреса выключений.

Северный РЭС

Работы до 17:00:

  • 2-я линия на жилом массиве 12,
  • 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, Садовая,
  • 2-я, 3-я, 7-я, Пересыпская,
  • ул. Большая Садовая,
  • Викандера и Ларсена (Восьмого марта),
  • Державина,
  • Донецкая,
  • Жевахова,
  • Жевахова гора, 22, 30, 81,
  • Капитана Кузнецова, 3 — 14,
  • Карышковского,
  • Керченская,
  • Кишиневская.

Работы до 19:00:

  • Локомотивная 1, 1а, 7, 9, 15, 17, 21, 23а, 25, 27,
  • Котлеевская (Ломоносова), 10, 11, 11а, 12, 20,
  • Малая Садовая,
  • Николаевская дорога 6, 8, 6 257, 257б, 259, 261, 261/корп.1, 263, 263а,
  • Чайкова (Молодогвардейская),
  • Южная дорога,
  • Рыночная, 7,
  • Мариупольская (Ростовская),
  • 1-й, 2-й, 3- , 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й, пер. Черноморский,
  • 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й,
  • пер. Балтский, 1-й,
  • 3-й пер. Керченский,
  • пер. Савранский (пер. Большевистский), 3,4,5,6,7,8/1,10,
  • пер. Векслера, 1
  • пер. Державина,
  • просп. Добровольского, 52.

Южный РЭС

Работы до 17:00:

  • Крутоярская, 25
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