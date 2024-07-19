Планові відключення в Одесі: за якими адресами не буде світла 19 липня

У п’ятницю, 19 липня 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” продовжить планові роботи, у зв’язку з чим деякі одесити залишилися без світла. Енергетики повідомляють адреси вимкнень і тривалість ремонтних робіт.
Північний РЕМ
Роботи до 18.00:
- Дунаєвського, 14-69.
В роботі до 19:00:
- Вікандера і Ларсена (8 березня), 42-103,
- Балтська дор., 28,
- пров. Савранський (пров. Більшовицький), 3-10,
- Каришковського, 2-60,
- пров.5-й Балтський, 7-25,
- пров.6-й Балтський, 1-47,
- Жевахова гора, 3-81,
- Ринкова, 7,
- Локомотивна, 1-27,
- пров. 8-й Балтський, 1-11,
- 2-а Пересипська, 32, 34,
- 3-я Пересипська, 19-27,
- 7-а Пересипська, 8-50,
- пров. 1-й Чорноморський, 3-44,
- пров. 2й Балтський, 1-32,
- пров. 3й Балтський, 1-39,
- пров. 4й Балтський, 2-14,
- пров.7й Балтський, 1-14,
- пров.8й Чорноморський, 23, 38а,
- пров. 10й Чорноморський, 1-20,
- 8й Чорноморський пров., 1-54,
- пров. 13й Чорноморський, 1-44,
- пров. 7й Чорноморський, 1-8,
- пров. 3й Чорноморський, 1-34,
- пров. 4й Чорноморський, 1-43,
- пров. 5й Чорноморський, 1-19,
- Хімічна, 200-216,
- пров. 9й Чорноморський, 6-18,
- пров.2й Чорноморський, 1-34,
- пров. 6й Чорноморський, 1-10,
- пров.1й Балтський,
- пров. 4й, 5й Деревообробний, 1-147.
Південний РЕМ
В роботі до 19.00:
- пров. Загородній, 9,
- пров. Кошового, 5в,
- В.Симоненка, 1,11а.
Центральний РЕМ
В роботі до 17.00:
- Кармена, 8,
- Французький б-р, 14, 16,
- Балківська, 193,
- Дальницька, 15.
В роботі до 19.00:
- Армійська, 7-11,
- Добровольців (М.Говорова), 2,
- Сегедська, 5-1,
- пров. Місячний, 1.