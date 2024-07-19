Планові відключення в Одесі: за якими адресами не буде світла 19 липня

Планові відключення в Одесі: за якими адресами не буде світла 19 липня

У п’ятницю, 19 липня 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” продовжить планові роботи, у зв’язку з чим деякі одесити залишилися без світла. Енергетики повідомляють адреси вимкнень і тривалість ремонтних робіт.

Північний РЕМ

Роботи до 18.00:

  • Дунаєвського, 14-69.

В роботі до 19:00:

  • Вікандера і Ларсена (8 березня), 42-103,
  • Балтська дор., 28,
  • пров. Савранський (пров. Більшовицький), 3-10,
  • Каришковського, 2-60,
  • пров.5-й Балтський, 7-25,
  • пров.6-й Балтський, 1-47,
  • Жевахова гора, 3-81,
  • Ринкова, 7,
  • Локомотивна, 1-27,
  • пров. 8-й Балтський, 1-11,
  • 2-а Пересипська, 32, 34,
  • 3-я Пересипська, 19-27,
  • 7-а Пересипська, 8-50,
  • пров. 1-й Чорноморський, 3-44,
  • пров. 2й Балтський, 1-32,
  • пров. 3й Балтський, 1-39,
  • пров. 4й Балтський, 2-14,
  • пров.7й Балтський, 1-14,
  • пров.8й Чорноморський, 23, 38а,
  • пров. 10й Чорноморський, 1-20,
  • 8й Чорноморський пров., 1-54,
  • пров. 13й Чорноморський, 1-44,
  • пров. 7й Чорноморський, 1-8,
  • пров. 3й Чорноморський, 1-34,
  • пров. 4й Чорноморський, 1-43,
  • пров. 5й Чорноморський, 1-19,
  • Хімічна, 200-216,
  • пров. 9й Чорноморський, 6-18,
  • пров.2й Чорноморський, 1-34,
  • пров. 6й Чорноморський, 1-10,
  • пров.1й Балтський,
  • пров. 4й, 5й Деревообробний, 1-147.

Південний РЕМ

В роботі до 19.00:

  • пров. Загородній, 9,
  • пров. Кошового, 5в,
  • В.Симоненка, 1,11а.

Центральний РЕМ

В роботі до 17.00:

  • Кармена, 8,
  • Французький б-р, 14, 16,
  • Балківська, 193,
  • Дальницька, 15.

В роботі до 19.00:

  • Армійська, 7-11,
  • Добровольців (М.Говорова), 2,
  • Сегедська, 5-1,
  • пров. Місячний, 1.

 

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