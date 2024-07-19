Плановые отключения в Одессе: по каким адресам не будет света 19 июля

Плановые отключения в Одессе: по каким адресам не будет света 19 июля

В пятницу, 19 июля 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые работы, в связи с чем некоторые одесситы остались без света. Энергетики сообщают адреса выключений и продолжительность ремонтных работ.

Северный РЭС

Работы до 18.00:

  • Дунаевского, 14-69.

В работе до 19:00:

  • Викандера и Ларсена (8 марта), 42-103,
  • Балтская дор., 28,
  • пер. Савранский (пер. Большевистский), 3-10,
  • Карышковского, 2-60,
  • пер.5-й Балтский, 7-25,
  • пер.6-й Балтский, 1-47,
  • Жевахова гора, 3-81,
  • Рыночная, 7,
  • Локомотивная, 1- 27,
  • пер. 8-й Балтский, 1-11,
  • 2-я Пересыпская, 32, 34,
  • 3-я Пересыпская, 19-27,
  • 7-я Пересыпская, 8-50,
  • пер. 1-й Черноморский, 3-44,
  • пер. 2-й Балтский, 1-32,
  • пер. 3-й Балтский, 1-39,
  • пер. 4-й Балтский, 2-14,
  • пер.7-й Балтский, 1-14,
  • пер.8-й Черноморский, 23, 38а,
  • пер. 10-й Черноморский, 1-20,
  • 8-й Черноморский пер., 1-54,
  • пер. 13-й Черноморский, 1-44,
  • пер. 7-й Черноморский, 1-8,
  • пер. 3-й Черноморский, 1-34,
  • пер. 4-й Черноморский, 1-43,
  • пер. 5-й Черноморский, 1-19,
  • Химическая, 200-216,
  • пер. 9-й Черноморский, 6-18,
  • пер.2-й Черноморский, 1-34,
  • пер. 6-й Черноморский, 1-10,
  • пер.1-й Балтский,
  • пер. 4й, 5й Деревообрабатывающий, 1-147.

Южный РЭС

В работе до 19:00:

  • пров. Загородный, 9 пер. Кошевого, 5в, В. Симоненко, 1,11а.

Центральный РЭС

В работе до 17.00:

  • Кармена, 8,
  • Французский б-р, 14, 16,
  • Балковская, 193,
  • Дальницкая, 15.

В работе до 19:00:

  • Армейская, 7-11,
  • Добровольцев (М.Говорова), 2,
  • Сегедская, 5-1,
  • пер. Лунный, 1.
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