Плановые отключения в Одессе: по каким адресам не будет света 19 июля

В пятницу, 19 июля 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые работы, в связи с чем некоторые одесситы остались без света. Энергетики сообщают адреса выключений и продолжительность ремонтных работ.
Северный РЭС
Работы до 18.00:
- Дунаевского, 14-69.
В работе до 19:00:
- Викандера и Ларсена (8 марта), 42-103,
- Балтская дор., 28,
- пер. Савранский (пер. Большевистский), 3-10,
- Карышковского, 2-60,
- пер.5-й Балтский, 7-25,
- пер.6-й Балтский, 1-47,
- Жевахова гора, 3-81,
- Рыночная, 7,
- Локомотивная, 1- 27,
- пер. 8-й Балтский, 1-11,
- 2-я Пересыпская, 32, 34,
- 3-я Пересыпская, 19-27,
- 7-я Пересыпская, 8-50,
- пер. 1-й Черноморский, 3-44,
- пер. 2-й Балтский, 1-32,
- пер. 3-й Балтский, 1-39,
- пер. 4-й Балтский, 2-14,
- пер.7-й Балтский, 1-14,
- пер.8-й Черноморский, 23, 38а,
- пер. 10-й Черноморский, 1-20,
- 8-й Черноморский пер., 1-54,
- пер. 13-й Черноморский, 1-44,
- пер. 7-й Черноморский, 1-8,
- пер. 3-й Черноморский, 1-34,
- пер. 4-й Черноморский, 1-43,
- пер. 5-й Черноморский, 1-19,
- Химическая, 200-216,
- пер. 9-й Черноморский, 6-18,
- пер.2-й Черноморский, 1-34,
- пер. 6-й Черноморский, 1-10,
- пер.1-й Балтский,
- пер. 4й, 5й Деревообрабатывающий, 1-147.
Южный РЭС
В работе до 19:00:
- пров. Загородный, 9 пер. Кошевого, 5в, В. Симоненко, 1,11а.
Центральный РЭС
В работе до 17.00:
- Кармена, 8,
- Французский б-р, 14, 16,
- Балковская, 193,
- Дальницкая, 15.
В работе до 19:00:
- Армейская, 7-11,
- Добровольцев (М.Говорова), 2,
- Сегедская, 5-1,
- пер. Лунный, 1.