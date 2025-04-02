черги відключення світла

Північний РЕМ

Шукаємо менеджера з продажу реклами

Роботи до 17:00:

  • Семена Палія, 119-123,
  • Висоцького, 2.

Центральний РЕМ

Роботи до 16:00-19:00:

  • Ольгієвська, 6-10, 37,
  • Педагогічна, 2-7, 18, 20, 46-52,
  • Леся Курбаса, 7а-18,
  • Полунична, 6, 20,
  • Балтиморська, 1/корп.1-10/12/корп.1, 22,
  • Сєченова, 3, 7, 9,
  • Скиданівська, 3-7/11,
  • Сонячна, 7/9, 10,
  • Старопортофранківська, 5-13, 21, 25-31-41,
  • Тіниста, 3-13а, 24, 28-34а,
  • Штурвальна, 3-13а,
  • дор. Фонтанська, 16/2-16/корп.4, 45-65,
  • Михайлівська, 13, 15, 19,
  • пров. 2-й Західний, 2, 226,
  • пров. 3-й Західний, 8, 10, 12, 255/гар,
  • пров. 4-й Західний, 11, 13, 15,
  • пров. Гагарінський, 31,
  • пров. Гвоздичний, 3, 3а,
  • пров. Економічний, 1, 3, 5,
  • пров. І. Франка, 1/2-19,
  • пров. Кришталевий, 1/корп.1-4,
  • пров. Курортний, 2/корп.1-2/корп.5,
  • пров. Олеси Воропая, 1-13,
  • пров. Морський, 2, 12, 29,
  • пров. Педагогічний, 5, 5-А, 5а,
  • пров. Північний, 3, 4а, 8, 10,12,
  • пров. Полуничний, 1-29,
  • пров. Світлий, 3-7/корп.1,
  • пров. Тополиний, 1-9, 17,
  • пров. Університетський, 1,
  • пров. Хвойний, 8-12, 20, 23, 25,
  • узвіз Ольгіївський, 2-10.

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