очереди отключения света

Северный РЭС

Шукаємо менеджера з продажу реклами

Работы до 17:00:

  • Семена Палия, 119-123,
  • Высоцкого, 2.

Центральный РЭС

Работы до 16:00-19:00:

  • Ольгиевская, 6-10, 37,
  • Педагогическая, 2-7, 18, 20, 46-52,
  • Леся Курбаса, 7а-18,
  • Клубничная, 6, 20,
  • Балтиморская, 1/корп.1-10/12/корп.1, 27, 1 ,
  • Солнечная, 7/9, 10,
  • Старопортофранковская, 5-13, 21, 25-31-41,
  • Тенистая, 3-13а, 24, 28-34а,
  • Штурвальная, 3-13а,
  • дор. Фонтанская, 16/2-16/корп.4, 45-65,
  • Михайловская, 13, 15, 19,
  • пер. 2-й Западный, 2, 226,
  • пер. 3-й Западный, 8, 10, 12, 255/гар,
  • пер. 4-й Западный, 11, 13, 15,
  • пер. Гагаринский, 31,
  • пер. Гвоздичный, 3, 3а,
  • пер. Экономический, 1, 3, 5,
  • пер. И. Франко, 1/2-19,
  • пер. Хрустальный, 1/корп.1-4,
  • пер. Курортный, 2/корп.1-2/корп.5,
  • пер. Олеси Воропая, 1-13,
  • пер. Морской, 2, 12, 29,
  • пер. Педагогический, 5, 5А, 5а,
  • пер. Северный, 3, 4а, 8, 10, 12,
  • пер. Клубничный, 1-29,
  • пер. Светлый, 3-7/корп.1,
  • пер. Тополиный, 1-9, 17,
  • пер. Университетский, 1,
  • пер. Хвойный, 8-12, 20, 23, 25,
  • спуск Ольгиевский, 2-10.

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме