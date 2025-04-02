Северный РЭС
Работы до 17:00:
- Семена Палия, 119-123,
- Высоцкого, 2.
Центральный РЭС
Работы до 16:00-19:00:
- Ольгиевская, 6-10, 37,
- Педагогическая, 2-7, 18, 20, 46-52,
- Леся Курбаса, 7а-18,
- Клубничная, 6, 20,
- Балтиморская, 1/корп.1-10/12/корп.1, 27, 1 ,
- Солнечная, 7/9, 10,
- Старопортофранковская, 5-13, 21, 25-31-41,
- Тенистая, 3-13а, 24, 28-34а,
- Штурвальная, 3-13а,
- дор. Фонтанская, 16/2-16/корп.4, 45-65,
- Михайловская, 13, 15, 19,
- пер. 2-й Западный, 2, 226,
- пер. 3-й Западный, 8, 10, 12, 255/гар,
- пер. 4-й Западный, 11, 13, 15,
- пер. Гагаринский, 31,
- пер. Гвоздичный, 3, 3а,
- пер. Экономический, 1, 3, 5,
- пер. И. Франко, 1/2-19,
- пер. Хрустальный, 1/корп.1-4,
- пер. Курортный, 2/корп.1-2/корп.5,
- пер. Олеси Воропая, 1-13,
- пер. Морской, 2, 12, 29,
- пер. Педагогический, 5, 5А, 5а,
- пер. Северный, 3, 4а, 8, 10, 12,
- пер. Клубничный, 1-29,
- пер. Светлый, 3-7/корп.1,
- пер. Тополиный, 1-9, 17,
- пер. Университетский, 1,
- пер. Хвойный, 8-12, 20, 23, 25,
- спуск Ольгиевский, 2-10.