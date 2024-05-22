Планові відключення світла в Одесі: частина вулиць буде знеструмлена майже до півночі

У середу, 22 травня 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” запланував ремонтні роботи, у зв’язку з чим деякі одесити залишилися без світла. Енергетики повідомляють адреси та тривалість відключень.
Південний РЕМ
Роботи до 17:00:
- Абрикосова,
- Василя Симоненка, 2а,
- Друга, 20,
- Дубовий Гай,
- Лігінська (Макаренка),
- Бориса Едуардса (Писарева),
- Рівності 88, 91, 98, 100, 102, 104, 195,
- Айвазовського (Тимірязєва), 34,
- Фонтанська дорога, 106/корп. 37, 106/40,
- пров. 1-й Рівності, 90, 92,
- пров. Абрикосовий,1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29,
- пров. Янтарний.
Центральний РЕМ
Роботи до 19:00:
- Базарна, 92, 100,
- Василя Жуковського, 27, 29, 30-36, 39.
Роботи до 23:00:
- Велика Арнаутська,
- Єврейська 50 -58,
- Європейська (Катерининська), 81- 89,
- Ковальська,
- Мала Арнаутська,
- Ніжинська, 64, 65, 66, 72,
- Новосельського,
- Пантелеймонівська, 76,
- Преображенська,
- Рішельєвська, 64, 66, 68,
- Старорізнична,16/18, 20,
- Тираспольська, 4, 1, 3, 6, 12,
- Троїцька, 45 -58,
- Успенська, 60-72, 89-105,
- Фонтанська дорога, 53 – 57а,
- пров. Нечипоренко, 4, 5, 7, 9, 11, 13,
- пров. Онілової 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15а, 17,
- пров. Покровський 3,5,
- пров. Полуничний, 25, 25а, 27, 29,
- пров. Успенський,
- просп. Українських Героїв (Олександрівський), 3-41,
- сквер Старобазарний, 3, 7.