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Планові відключення світла в Одесі: частина вулиць буде знеструмлена майже до півночі

Планові відключення світла в Одесі: частина вулиць буде знеструмлена майже до півночі

У середу, 22 травня 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” запланував ремонтні роботи, у зв’язку з чим деякі одесити залишилися без світла. Енергетики повідомляють адреси та тривалість відключень.

Південний РЕМ

Роботи до 17:00:

  • Абрикосова,
  • Василя Симоненка, 2а,
  • Друга, 20,
  • Дубовий Гай,
  • Лігінська (Макаренка),
  • Бориса Едуардса (Писарева),
  • Рівності 88, 91, 98, 100, 102, 104, 195,
  • Айвазовського (Тимірязєва), 34,
  • Фонтанська дорога, 106/корп. 37, 106/40,
  • пров. 1-й Рівності, 90, 92,
  • пров. Абрикосовий,1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29,
  • пров. Янтарний.

Центральний РЕМ

Роботи до 19:00:

  • Базарна, 92, 100,
  • Василя Жуковського, 27, 29, 30-36, 39.

Роботи до 23:00:

  • Велика Арнаутська,
  • Єврейська 50 -58,
  • Європейська (Катерининська), 81- 89,
  • Ковальська,
  • Мала Арнаутська,
  • Ніжинська, 64, 65, 66, 72,
  • Новосельського,
  • Пантелеймонівська, 76,
  • Преображенська,
  • Рішельєвська, 64, 66, 68,
  • Старорізнична,16/18, 20,
  • Тираспольська, 4, 1, 3, 6, 12,
  • Троїцька, 45 -58,
  • Успенська, 60-72, 89-105,
  • Фонтанська дорога, 53 – 57а,
  • пров. Нечипоренко, 4, 5, 7, 9, 11, 13,
  • пров. Онілової 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15а, 17,
  • пров. Покровський 3,5,
  • пров. Полуничний, 25, 25а, 27, 29,
  • пров. Успенський,
  • просп. Українських Героїв (Олександрівський), 3-41,
  • сквер Старобазарний, 3, 7.
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