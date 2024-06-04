Планові відключення електрики в Одесі: у кого не буде світла 4 червня (адреса)

Планові відключення електрики в Одесі: у кого не буде світла 4 червня (адреса)

У вівторок, 4 червня 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» продовжить планові роботи, у зв’язку з чим деякі одесити залишилися без світла. Енергетики повідомляють адреси та тривалість ремонтних робіт.

Центральний РЕМ

В роботі до 19:00:

  • Академічна, 6-26,
  • Черняховського, 1, 4,
  • Фонтанська дорога, 16-57а,
  • просп. Шевченка, 33,
  • пров. Полуничний, 1-29,
  • пров. Педагогічний,  2-18, 52,
  • пров. Тополиний, 1-9, 17,
  • пров. Санаторний, 6а,
  • Пішеніна, 28-59,
  • пров. Герцена, 2-11,51,
  • бульв. Французький, 48-89а,
  • Гранатна, 20б,
  • Валерія Самофалова (Каманіна),
  • Кортацці провулок (пров. Каманіна), 1-4,
  • пров. Морський, 2, 12, 29,
  • пров. Економічний, 1-5,
  • Кільцева, 8,8а,
  • пров. Кришталевий,
  • Балтиморська (Посмітного), 1-9,
  • Тіниста, 2а, 24-34а,
  • Педагогічна, 2-20,
  • Черняховського, 1-24,
  • Кленова, 4, 6, 11, 13,
  • Добровольців (Маршала Говорова), 10б, 26/корп.4,
  • пров. Північний, 3-12,
  • Івана Франка,
  • пров. Курортний,
  • Герцена, 2, 4а, 5, 9,
  • Єфимова, 2-19,
  • Шота Руставелі, 23а, 23б,
  • пров. Гагарінський, 31,
  • пров. Світлий, 1,1б,2,2а,
  • пров. Університетський, 1,
  • Генуезька, 20,
  • Кондрашина, 25-43а,
  • Леся Курбаса (Петрашевського), 7а-18,
  • Штурвальна, 3-13а,
  • пров. Івана Франка, 12-19.

Північний РЕМ

Роботи до 18:00:

  • Рельєфна, 21,23,
  • 40-а Лінія на ЖМ, 1,3,
  • 38-а Лінія на житловому масиві, 9,  9,
  • 39-а лінія на житловому масиві, 1-16,
  • Роздольна,1-74.

Роботи до 19:00:

  • Балтська дорога, 28,
  • Вікандера і Ларсена  (Восьмого березня), 42-103,
  • Савранський провулок (пров. Більшовицький), 3-10,
  • Каришковського, 2-60,
  • пров. 5-й Балтський,7-25,
  • пров. 6-й Балтський, 1-47,
  • Жевахова гора , 3/а, 4-61а, 81
  • Ринкова, 7,
  • пров. 8-й Балтський, 1-11,
  • 2-а Пересипська, 32,34,
  • 3-я Пересипська, 19-27,
  • 7-а Пересипська, 8-50а,
  • пров. 1-й Чорноморський, 5-44а,
  • пров. 2-й Балтський,1-32,
  • пров. 3-й Балтський, 1-39,
  • пров. 4-й Балтський, 2-14,
  • пров. 7-й Балтський, 1-14,
  • Локомотивна, 1-27,
  • пров. 10-й Чорноморський, 1-20,
  • пров. 13-й Чорноморський, 1-44,
  • 8-й Чорноморський, 1-54,
  • пров. 3-й Чорноморський, 1-34,
  • пров. 4-й Чорноморський, 1-43,
  • пров. 5-й Чорноморський, 1-19/10,
  • пров. 7-й Чорноморський, 1-8,
  • пров. 9-й Чорноморський, 6-18,
  • пров. 2-й Чорноморський, 1-34,
  • пров. 6-й Чорноморський, 1-10,
  • пров. 1-й Балтський, 1а-11.

Південний РЕМ

В роботі до 17:00:

  • Люстдорфська дорога, 170/1, 172/1, 170/2

В роботі до 19:00:

  • Івана Франка, 41-59,
  • Недєліна, 44-111,
  • Бригадна, 4, 43б-101,
  • Леся Курбаса (Петрашевського), 17, 22/корп.1, 22а,
  • Штурвальна 17а,
  • Контр-адмірала Луніна, 7а, 7б,
  • Щоглова, 18а-22,
  • просп. Адміральський, 3-17,
  • Фонтанська дорога 16/корп.8, 30-36, 71-75,
  • Окружна,
  • Авдєєва-Чорноморського, 1-21,
  • Урожайна, 1-38,
  • пров. Костеловської, 6/в/1,6в,
  • пров. Морехідний, 13,
  • Чубаївська, 11,11/а/1,11б,11в,11г,
  • Бернардацці,
  • пров. Кордонний, 16-37а,
  • Докова, 19,
  • Суднобудівна, 11,
  • Трудова, 2-16/корп.1,
  • Геранієва, 2,
  • Героїв прикордонників, 4,
  • пров. 4-й Проектований, 5,5а,7,7а,
  • пров. 5-й  Проектуємий, 4-8.
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