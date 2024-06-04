Планові відключення електрики в Одесі: у кого не буде світла 4 червня (адреса)

У вівторок, 4 червня 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» продовжить планові роботи, у зв’язку з чим деякі одесити залишилися без світла. Енергетики повідомляють адреси та тривалість ремонтних робіт.
Центральний РЕМ
В роботі до 19:00:
- Академічна, 6-26,
- Черняховського, 1, 4,
- Фонтанська дорога, 16-57а,
- просп. Шевченка, 33,
- пров. Полуничний, 1-29,
- пров. Педагогічний, 2-18, 52,
- пров. Тополиний, 1-9, 17,
- пров. Санаторний, 6а,
- Пішеніна, 28-59,
- пров. Герцена, 2-11,51,
- бульв. Французький, 48-89а,
- Гранатна, 20б,
- Валерія Самофалова (Каманіна),
- Кортацці провулок (пров. Каманіна), 1-4,
- пров. Морський, 2, 12, 29,
- пров. Економічний, 1-5,
- Кільцева, 8,8а,
- пров. Кришталевий,
- Балтиморська (Посмітного), 1-9,
- Тіниста, 2а, 24-34а,
- Педагогічна, 2-20,
- Черняховського, 1-24,
- Кленова, 4, 6, 11, 13,
- Добровольців (Маршала Говорова), 10б, 26/корп.4,
- пров. Північний, 3-12,
- Івана Франка,
- пров. Курортний,
- Герцена, 2, 4а, 5, 9,
- Єфимова, 2-19,
- Шота Руставелі, 23а, 23б,
- пров. Гагарінський, 31,
- пров. Світлий, 1,1б,2,2а,
- пров. Університетський, 1,
- Генуезька, 20,
- Кондрашина, 25-43а,
- Леся Курбаса (Петрашевського), 7а-18,
- Штурвальна, 3-13а,
- пров. Івана Франка, 12-19.
Північний РЕМ
Роботи до 18:00:
- Рельєфна, 21,23,
- 40-а Лінія на ЖМ, 1,3,
- 38-а Лінія на житловому масиві, 9, 9,
- 39-а лінія на житловому масиві, 1-16,
- Роздольна,1-74.
Роботи до 19:00:
- Балтська дорога, 28,
- Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42-103,
- Савранський провулок (пров. Більшовицький), 3-10,
- Каришковського, 2-60,
- пров. 5-й Балтський,7-25,
- пров. 6-й Балтський, 1-47,
- Жевахова гора , 3/а, 4-61а, 81
- Ринкова, 7,
- пров. 8-й Балтський, 1-11,
- 2-а Пересипська, 32,34,
- 3-я Пересипська, 19-27,
- 7-а Пересипська, 8-50а,
- пров. 1-й Чорноморський, 5-44а,
- пров. 2-й Балтський,1-32,
- пров. 3-й Балтський, 1-39,
- пров. 4-й Балтський, 2-14,
- пров. 7-й Балтський, 1-14,
- Локомотивна, 1-27,
- пров. 10-й Чорноморський, 1-20,
- пров. 13-й Чорноморський, 1-44,
- 8-й Чорноморський, 1-54,
- пров. 3-й Чорноморський, 1-34,
- пров. 4-й Чорноморський, 1-43,
- пров. 5-й Чорноморський, 1-19/10,
- пров. 7-й Чорноморський, 1-8,
- пров. 9-й Чорноморський, 6-18,
- пров. 2-й Чорноморський, 1-34,
- пров. 6-й Чорноморський, 1-10,
- пров. 1-й Балтський, 1а-11.
Південний РЕМ
В роботі до 17:00:
- Люстдорфська дорога, 170/1, 172/1, 170/2
В роботі до 19:00:
- Івана Франка, 41-59,
- Недєліна, 44-111,
- Бригадна, 4, 43б-101,
- Леся Курбаса (Петрашевського), 17, 22/корп.1, 22а,
- Штурвальна 17а,
- Контр-адмірала Луніна, 7а, 7б,
- Щоглова, 18а-22,
- просп. Адміральський, 3-17,
- Фонтанська дорога 16/корп.8, 30-36, 71-75,
- Окружна,
- Авдєєва-Чорноморського, 1-21,
- Урожайна, 1-38,
- пров. Костеловської, 6/в/1,6в,
- пров. Морехідний, 13,
- Чубаївська, 11,11/а/1,11б,11в,11г,
- Бернардацці,
- пров. Кордонний, 16-37а,
- Докова, 19,
- Суднобудівна, 11,
- Трудова, 2-16/корп.1,
- Геранієва, 2,
- Героїв прикордонників, 4,
- пров. 4-й Проектований, 5,5а,7,7а,
- пров. 5-й Проектуємий, 4-8.