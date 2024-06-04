Плановые отключения электричества в Одессе: у кого не будет света 4 июня (адреса)

Плановые отключения электричества в Одессе: у кого не будет света 4 июня (адреса)

Во вторник, 4 июня 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые работы, в связи с чем некоторые одесситы остались без света. Энергетики сообщают адреса и продолжительность ремонтных работ.

Центральный РЭС

В работе до 19:00:

  • Академическая, 6-26,
  • Черняховского, 1, 4,
  • Фонтанская дорога, 16-57а,
  • просп. Шевченко, 33,
  • пер. Клубничный, 1-29,
  • пер. Педагогический, 2-18, 52,
  • пер. Тополиный, 1-9, 17,
  • пер. Санаторный, 6а,
  • Пешенина, 28-59,
  • пер. Герцена, 2-11, 51,
  • бульв. Французский, 48-89а,
  • Гранатная, 20б,
  • Валерия Самофалова (Каманина),
  • Кортацци переулок (пер. Каманина), 1-4,
  • пер. Морской, 2, 12, 29,
  • пер. Экономический, 1-5,
  • Кольцевая, 8,8а,
  • пер. Хрустальный,
  • Балтиморская (Посмитного), 1-9,
  • Тенистая, 2а, 24-34а,
  • Педагогическая, 2-20,
  • Черняховского, 1-24,
  • Кленова, 4, 6, 11, 13,
  • Добровольцев (Маршала Говорова), 1 /корп.4,
  • пер. Северный, 3-12,
  • Ивана Франко,
  • пер. Курортный,
  • Герцена, 2, 4а, 5, 9,
  • Ефимова, 2-19,
  • Шота Руставели, 23а, 23б,
  • пер. Гагаринский, 31,
  • пер. Светлый, 1,1б,2,2а,
  • пер. Университетский, 1,
  • Генуэзская, 20,
  • Кондрашина, 25-43а,
  • Леся Курбаса (Петрашевского), 7а-18,
  • Штурвальная, 3-13а,
  • пер. Ивана Франко, 12-19.

Северный РЭС

Работы до 18:00:

  • Рельефная, 21,23,
  • 40-я Линия на ЖМ, 1,3,
  • 38-я Линия на жилом массиве, 9, 9,
  • 39-я линия на жилом массиве, 1-16,
  • Раздольная,1-74.

Работы до 19:00:

  • Балтская дорога, 28,
  • Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 42-103,
  • Савранский переулок (пер. Большевистский), 3-10,
  • Карышковского, 2-60,
  • пер. 5-й Балтский, 7-25,
  • пер. 6-й Балтский, 1-47,
  • Жевахова гора, 3/а, 4-61а, 81
  • Рыночная, 7,
  • пер. 8-й Балтский, 1-11,
  • 2-я Пересыпская, 32,34,
  • 3-я Пересыпская, 19-27,
  • 7-я Пересыпская, 8-50а,
  • пер. 1-й Черноморский, 5-44а,
  • пер. 2-й Балтский, 1-32,
  • пер. 3-й Балтский, 1-39,
  • пер. 4-й Балтский, 2-14,
  • пер. 7-й Балтский, 1-14,
  • Локомотивная, 1-27,
  • пер. 10-й Черноморский, 1-20,
  • пер. 13-й Черноморский, 1-44,
  • 8-й Черноморский, 1-54,
  • пер. 3-й Черноморский, 1-34,
  • пер. 4-й Черноморский, 1-43,
  • пер. 5-й Черноморский, 1-19/10,
  • пер. 7-й Черноморский, 1-8,
  • пер. 9-й Черноморский, 6-18,
  • пер. 2-й Черноморский, 1-34,
  • пер. 6-й Черноморский, 1-10,
  • пер. 1-й Балтский, 1а-11.

Южный РЭС

В работе до 17:00:

  • Люстдорфская дорога, 170/1, 172/1, 170/2

В работе до 19:00:

  • Ивана Франко, 41-59,
  • Неделина, 44-111,
  • Бригадная, 4, 43б-101,
  • Леся Курбаса (Петрашевского), 17, 22/корп.1, 22а,
  • Штурвальная 17а,
  • Контр-адмирала Лунина, 7 , 18а-22,
  • просп. Адмиральский, 3-17,
  • Фонтанская дорога 16/корп.8, 30-36, 71-75,
  • Окружная,
  • Авдеева-Черноморского, 1-21,
  • Урожайная, 1-38,
  • пер. Костеловской, 6/в/1,6в,
  • пер. Мореходный, 13, Чубаевская, 11,11/а/1,11б,11в,11г,
  • Бернардацци,
  • пер. Граничный, 16-37а,
  • Докова, 19,
  • Судостроительная, 11,
  • Трудовая, 2-16/корп.1,
  • Гераниева, 2,
  • Героев пограничников, 4,
  • пер. 4-й Проектируемый, 5,5а,7,7а,
  • пер. 5-й Проектируемый, 4-8.
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