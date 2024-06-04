Плановые отключения электричества в Одессе: у кого не будет света 4 июня (адреса)

Во вторник, 4 июня 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые работы, в связи с чем некоторые одесситы остались без света. Энергетики сообщают адреса и продолжительность ремонтных работ.
Центральный РЭС
В работе до 19:00:
- Академическая, 6-26,
- Черняховского, 1, 4,
- Фонтанская дорога, 16-57а,
- просп. Шевченко, 33,
- пер. Клубничный, 1-29,
- пер. Педагогический, 2-18, 52,
- пер. Тополиный, 1-9, 17,
- пер. Санаторный, 6а,
- Пешенина, 28-59,
- пер. Герцена, 2-11, 51,
- бульв. Французский, 48-89а,
- Гранатная, 20б,
- Валерия Самофалова (Каманина),
- Кортацци переулок (пер. Каманина), 1-4,
- пер. Морской, 2, 12, 29,
- пер. Экономический, 1-5,
- Кольцевая, 8,8а,
- пер. Хрустальный,
- Балтиморская (Посмитного), 1-9,
- Тенистая, 2а, 24-34а,
- Педагогическая, 2-20,
- Черняховского, 1-24,
- Кленова, 4, 6, 11, 13,
- Добровольцев (Маршала Говорова), 1 /корп.4,
- пер. Северный, 3-12,
- Ивана Франко,
- пер. Курортный,
- Герцена, 2, 4а, 5, 9,
- Ефимова, 2-19,
- Шота Руставели, 23а, 23б,
- пер. Гагаринский, 31,
- пер. Светлый, 1,1б,2,2а,
- пер. Университетский, 1,
- Генуэзская, 20,
- Кондрашина, 25-43а,
- Леся Курбаса (Петрашевского), 7а-18,
- Штурвальная, 3-13а,
- пер. Ивана Франко, 12-19.
Северный РЭС
Работы до 18:00:
- Рельефная, 21,23,
- 40-я Линия на ЖМ, 1,3,
- 38-я Линия на жилом массиве, 9, 9,
- 39-я линия на жилом массиве, 1-16,
- Раздольная,1-74.
Работы до 19:00:
- Балтская дорога, 28,
- Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 42-103,
- Савранский переулок (пер. Большевистский), 3-10,
- Карышковского, 2-60,
- пер. 5-й Балтский, 7-25,
- пер. 6-й Балтский, 1-47,
- Жевахова гора, 3/а, 4-61а, 81
- Рыночная, 7,
- пер. 8-й Балтский, 1-11,
- 2-я Пересыпская, 32,34,
- 3-я Пересыпская, 19-27,
- 7-я Пересыпская, 8-50а,
- пер. 1-й Черноморский, 5-44а,
- пер. 2-й Балтский, 1-32,
- пер. 3-й Балтский, 1-39,
- пер. 4-й Балтский, 2-14,
- пер. 7-й Балтский, 1-14,
- Локомотивная, 1-27,
- пер. 10-й Черноморский, 1-20,
- пер. 13-й Черноморский, 1-44,
- 8-й Черноморский, 1-54,
- пер. 3-й Черноморский, 1-34,
- пер. 4-й Черноморский, 1-43,
- пер. 5-й Черноморский, 1-19/10,
- пер. 7-й Черноморский, 1-8,
- пер. 9-й Черноморский, 6-18,
- пер. 2-й Черноморский, 1-34,
- пер. 6-й Черноморский, 1-10,
- пер. 1-й Балтский, 1а-11.
Южный РЭС
В работе до 17:00:
- Люстдорфская дорога, 170/1, 172/1, 170/2
В работе до 19:00:
- Ивана Франко, 41-59,
- Неделина, 44-111,
- Бригадная, 4, 43б-101,
- Леся Курбаса (Петрашевского), 17, 22/корп.1, 22а,
- Штурвальная 17а,
- Контр-адмирала Лунина, 7 , 18а-22,
- просп. Адмиральский, 3-17,
- Фонтанская дорога 16/корп.8, 30-36, 71-75,
- Окружная,
- Авдеева-Черноморского, 1-21,
- Урожайная, 1-38,
- пер. Костеловской, 6/в/1,6в,
- пер. Мореходный, 13, Чубаевская, 11,11/а/1,11б,11в,11г,
- Бернардацци,
- пер. Граничный, 16-37а,
- Докова, 19,
- Судостроительная, 11,
- Трудовая, 2-16/корп.1,
- Гераниева, 2,
- Героев пограничников, 4,
- пер. 4-й Проектируемый, 5,5а,7,7а,
- пер. 5-й Проектируемый, 4-8.