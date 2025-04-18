отключение света

Північний РЕМ

Шукаємо менеджера з продажу реклами

Роботи до 17:00-19:00:

  • Аграрна, 1-21,
  • Ак. Заболотного, 57/корп.1,2, 59/кор.1,2,
  • Балтська дорога, 82-84а,
  • Головна, 24-33,
  • Горбиста, 5-15,
  • Дзвінка, 9-32,
  • Закарпатська, 28а-72, 209,
  • Кавказька, 30-41,
  • Лютнева, 35-59,
  • Посівна, 1-56,
  • Прокатна, 1-12а,
  • С. Палія, 93,
  • С. Ядова, 24а, 26, 56-68,
  • пров. Кавказький, 1-8,
  • пров. Навігаційний, 13-19.

Південний РЕМ

Роботи до 17:00:

  • Варненська, 12а, 12 Б,
  • Є. Танцюри, 1.

Центральний РЕМ

Роботи до 19:00:

  • Італійський бульвар,1/1.

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