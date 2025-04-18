Північний РЕМ
Роботи до 17:00-19:00:
- Аграрна, 1-21,
- Ак. Заболотного, 57/корп.1,2, 59/кор.1,2,
- Балтська дорога, 82-84а,
- Головна, 24-33,
- Горбиста, 5-15,
- Дзвінка, 9-32,
- Закарпатська, 28а-72, 209,
- Кавказька, 30-41,
- Лютнева, 35-59,
- Посівна, 1-56,
- Прокатна, 1-12а,
- С. Палія, 93,
- С. Ядова, 24а, 26, 56-68,
- пров. Кавказький, 1-8,
- пров. Навігаційний, 13-19.
Південний РЕМ
Роботи до 17:00:
- Варненська, 12а, 12 Б,
- Є. Танцюри, 1.
Центральний РЕМ
Роботи до 19:00:
- Італійський бульвар,1/1.