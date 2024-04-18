Планові відключення: 18 квітня без світла залишилися сотні одеситів

У четвер, 18 квітня 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” продовжить планові роботи, у зв’язку з чим деякі одесити залишилися без електроенергії. Енергетики повідомляють адреси та тривалість ремонтних робіт.
Південний РЕМ
Роботи до 17.00
- 2-а лінія М.Демченко, 61а,
- Вавілова, 5-78,
- Відважних, 1-50,
- Естафетна, 3-13,
- пров.Гетьманський, 2-10,
- Просвіти, 42-55,
- Дружний 1,2,3 лінії, 16-51,
- Бузькова, 33,
- Білоруська, 24,30,
- Озерна, 43,
- Проектуєма, 1-2,
- Фонтанська дор., 16,16б.
Роботи до 18.00
- Абрикосова, 4-105,
- Дубовий Гай, 2-57,
- Лігінська (Макаренка), 1-33,
- Писарева, 28-40,
- Рівності, 88-195,
- пров. Рівності , 90, 92,
- пров. Абрикосовий, 1-29,
- Фонтанська дор., 106/37, 106/40,
- пров. Янтарний, 6-8,
- Тімірязєва, 34.
Центральний РЕМ
Роботи до 19.00
- Люстдорфська дор., 2-4,
- Складська, 2,2/4,
- Гранітна (Чернишевського), 1-26,
- Пішеніна, 8-59,
- пров. Герцена, 2-51,
- Французький б-р, 48/50а,
- Гранатна, 1-25,
- Авіаційна, 1,1/5,
- Мальовнича (Скворцова), 15-22,
- Бабаджаняна, 1-54,
- Поїздна, 5-6,
- Ш.Руставелі, 23-53,
- пров.Парашутний, 1-8,
- пров.Кордонний, 1-35,
- пров. Гранатний, 2-8,
- пров.Рекордний, 1-8,
- Малиновського, 66-152,
- Йозефа Прибіка (Мінська), 7-28,
- Спартаківська, 6-63,
- пров. Малиновський, 7,
- Композитора Лятошинського Перепечка),
- Ференца Ліста (Єліна),
- Ближні Млини (Кондренуюка), 1-95,
- пров.Короткий, 2-4, 1-а,
- 7-а Степова, 1-40,
- Кордонна, 3-38,
- Текстильників, 1-14,
- пров. Мостовий, 2-4,
- Композитора Вербицького (Вронського), 1-63,
- пров. Спартаківський, 25,
- Квітнева, 1-19,
- Св.Ріхтера, 8-42,
- Сільська, 7-34,
- Тіниста, 9/12,
- Туристська, 1-19,
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 2-10,
- Т.Тесс, 60а,
- пров.Туристський, 2-12,
- Єфімова, 2-49,
- Багрицького, 50-75,
- Весіння, 4-41,
- Глиняна, 27-48,
- В.Фігнер, 11-26,
- Мармурова (С.Перовської), 27-48,
- Ол.Тимошенка, 39-42,
- Косовська, 3-8.