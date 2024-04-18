Новини Одеси та Одеської області

Планові відключення: 18 квітня без світла залишилися сотні одеситів

Планові відключення: 18 квітня без світла залишилися сотні одеситів

У четвер, 18 квітня 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” продовжить планові роботи, у зв’язку з чим деякі одесити залишилися без електроенергії. Енергетики повідомляють адреси та тривалість ремонтних робіт.

Південний РЕМ

Роботи до 17.00

  • 2-а лінія М.Демченко, 61а,
  • Вавілова, 5-78,
  • Відважних, 1-50,
  • Естафетна, 3-13,
  • пров.Гетьманський, 2-10,
  • Просвіти, 42-55,
  • Дружний 1,2,3 лінії, 16-51,
  • Бузькова, 33,
  • Білоруська, 24,30,
  • Озерна, 43,
  • Проектуєма, 1-2,
  • Фонтанська дор., 16,16б.

Роботи до 18.00

  • Абрикосова, 4-105,
  • Дубовий Гай, 2-57,
  • Лігінська (Макаренка), 1-33,
  • Писарева, 28-40,
  • Рівності, 88-195,
  • пров. Рівності , 90, 92,
  • пров. Абрикосовий, 1-29,
  • Фонтанська дор., 106/37, 106/40,
  • пров. Янтарний, 6-8,
  • Тімірязєва, 34.

Центральний РЕМ

Роботи до 19.00

  • Люстдорфська дор., 2-4,
  • Складська, 2,2/4,
  • Гранітна (Чернишевського), 1-26,
  • Пішеніна, 8-59,
  • пров. Герцена, 2-51,
  • Французький б-р, 48/50а,
  • Гранатна, 1-25,
  • Авіаційна, 1,1/5,
  • Мальовнича (Скворцова), 15-22,
  • Бабаджаняна, 1-54,
  • Поїздна, 5-6,
  • Ш.Руставелі, 23-53,
  • пров.Парашутний, 1-8,
  • пров.Кордонний, 1-35,
  • пров. Гранатний, 2-8,
  • пров.Рекордний, 1-8,
  • Малиновського, 66-152,
  • Йозефа Прибіка (Мінська), 7-28,
  • Спартаківська, 6-63,
  • пров. Малиновський, 7,
  • Композитора Лятошинського Перепечка),
  • Ференца Ліста (Єліна),
  • Ближні Млини (Кондренуюка), 1-95,
  • пров.Короткий, 2-4, 1-а,
  • 7-а Степова, 1-40,
  • Кордонна, 3-38,
  • Текстильників, 1-14,
  • пров. Мостовий, 2-4,
  • Композитора Вербицького (Вронського), 1-63,
  • пров. Спартаківський, 25,
  • Квітнева, 1-19,
  • Св.Ріхтера, 8-42,
  • Сільська, 7-34,
  • Тіниста, 9/12,
  • Туристська, 1-19,
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 2-10,
  • Т.Тесс, 60а,
  • пров.Туристський, 2-12,
  • Єфімова, 2-49,
  • Багрицького, 50-75,
  • Весіння, 4-41,
  • Глиняна, 27-48,
  • В.Фігнер, 11-26,
  • Мармурова (С.Перовської), 27-48,
  • Ол.Тимошенка, 39-42,
  • Косовська, 3-8.
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