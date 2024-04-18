Плановые отключения: 18 апреля без света остались сотни одесситов

В четверг, 18 апреля 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые работы, в связи с чем некоторые одесситы остались без электроэнергии. Энергетики сообщают адреса и продолжительность ремонтных работ.
Южный РЭС
Работы до 17.00
- 2-я линия М.Демченко, 61а,
- Вавилова, 5-78,
- Отважных, 1-50,
- Эстафетная, 3-13,
- пров.Гетманский, 2-10,
- Просвещения, 42-55,
- Дружный 1,2,3 линии, 16-51,
- Бузькова, 33,
- Белорусская, 24,30,
- Озерная, 43,
- Проектируемая, 1-2,
- Фонтанская дор., 16,16б.
Работы до 18.00
- Абрикосовая, 4-105,
- Дубовая Роща, 2-57,
- Лигинская (Макаренко), 1-33,
- Писарева, 28-40,
- Равенства, 88-195,
- переулок Равенства, 90, 92,
- переулок Абрикосовый, 1-29,
- Фонтанская дор., 106/37, 106/40,
- переулок Янтарный, 6-8,
- Тимирязева, 34.
Центральный РЭС
Работы до 19.00
- Люстдорфская дор, 2-4,
- Складская, 2,2/4,
- Гранитная (Чернышевского), 1-26,
- Пишенина, 8-59,
- пер. Герцена, 2-51,
- Французский б-р, 48/50а,
- Гранатная, 1-25,
- Авиационная, 1,1/5,
- Живописная (Скворцова), 15-22,
- Бабаджаняна, 1-54,
- Поездная, 5-6,
- Ш.Руставели, 23-53, п
- ер. Кордонный, 1-35,
- пер. Гранатный, 2-8,
- пер.Рекордный, 1-8,
- Малиновского, 66-152,
- Йозефа Прибика (Минская), 7-28,
- Спартаковская, 6-63,
- пер. Малиновский, 7,
- Композитора Лятошинского (Перепечка),
- Ференца Листа (Елина),
- Ближние Мельницы (Кондренуюка), 1-95,
- пер. Короткий, 2-4, 1-а,
- 7-а Степная, 1-40,
- Кордонная, 3-38,
- Текстильщиков, 1-14,
- пер. Мостовой, 2-4,
- Композитора Вербицкого (Вронского), 1-63,
- пер. Спартаковский, 25,
- Апрельская, 1-19,
- Св. Рихтера, 8-42,
- Сельская, 7-34,
- Тенистая, 9/12,
- Туристская, 1-19,
- Николая Лысенко (Корнюшина), 2-10,
- Т.Тесс, 60а, пров.Туристский, 2-12,
- Ефимова, 2-49, Багрицкого, 50-75,
- Весенний, 4-41, Глиняная, 27-48,
- В.Фигнер, 11-26,
- Мраморная (С.Перовской), 27-48,
- Ол.Тимошенко, 39-42,
- Косовская, 3-8.