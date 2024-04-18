Новости Одессы и Одесской области

Плановые отключения: 18 апреля без света остались сотни одесситов

Плановые отключения: 18 апреля без света остались сотни одесситов

В четверг, 18 апреля 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые работы, в связи с чем некоторые одесситы остались без электроэнергии. Энергетики сообщают адреса и продолжительность ремонтных работ.

Южный РЭС

Работы до 17.00

  • 2-я линия М.Демченко, 61а,
  • Вавилова, 5-78,
  • Отважных, 1-50,
  • Эстафетная, 3-13,
  • пров.Гетманский, 2-10,
  • Просвещения, 42-55,
  • Дружный 1,2,3 линии, 16-51,
  • Бузькова, 33,
  • Белорусская, 24,30,
  • Озерная, 43,
  • Проектируемая, 1-2,
  • Фонтанская дор., 16,16б.

Работы до 18.00

  • Абрикосовая, 4-105,
  • Дубовая Роща, 2-57,
  • Лигинская (Макаренко), 1-33,
  • Писарева, 28-40,
  • Равенства, 88-195,
  • переулок Равенства, 90, 92,
  • переулок Абрикосовый, 1-29,
  • Фонтанская дор., 106/37, 106/40,
  • переулок Янтарный, 6-8,
  • Тимирязева, 34.

Центральный РЭС

Работы до 19.00

  • Люстдорфская дор, 2-4,
  • Складская, 2,2/4,
  • Гранитная (Чернышевского), 1-26,
  • Пишенина, 8-59,
  • пер. Герцена, 2-51,
  • Французский б-р, 48/50а,
  • Гранатная, 1-25,
  • Авиационная, 1,1/5,
  • Живописная (Скворцова), 15-22,
  • Бабаджаняна, 1-54,
  • Поездная, 5-6,
  • Ш.Руставели, 23-53, п
  • ер. Кордонный, 1-35,
  • пер. Гранатный, 2-8,
  • пер.Рекордный, 1-8,
  • Малиновского, 66-152,
  • Йозефа Прибика (Минская), 7-28,
  • Спартаковская, 6-63,
  • пер. Малиновский, 7,
  • Композитора Лятошинского (Перепечка),
  • Ференца Листа (Елина),
  • Ближние Мельницы (Кондренуюка), 1-95,
  • пер. Короткий, 2-4, 1-а,
  • 7-а Степная, 1-40,
  • Кордонная, 3-38,
  • Текстильщиков, 1-14,
  • пер. Мостовой, 2-4,
  • Композитора Вербицкого (Вронского), 1-63,
  • пер. Спартаковский, 25,
  • Апрельская, 1-19,
  • Св. Рихтера, 8-42,
  • Сельская, 7-34,
  • Тенистая, 9/12,
  • Туристская, 1-19,
  • Николая Лысенко (Корнюшина), 2-10,
  • Т.Тесс, 60а, пров.Туристский, 2-12,
  • Ефимова, 2-49, Багрицкого, 50-75,
  • Весенний, 4-41, Глиняная, 27-48,
  • В.Фигнер, 11-26,
  • Мраморная (С.Перовской), 27-48,
  • Ол.Тимошенко, 39-42,
  • Косовская, 3-8.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua