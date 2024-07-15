Планові відключення 15 липня: тисячі одеситів до вечора будуть без світла (адреси)

У понеділок, 15 липня 2024 року, до жорстких графіків стабілізаційних відключень в Одесі додалися планові роботи енергетиків. ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляє адреси та тривалість відключень світла.
Північний РЕМ
Роботи до 19.00
- Вікандера і Ларсена (8 Березня), 42-103,
- Балтська дор., 28, пров. 1й,2й,3й,4й,5й,6й,7й,8й
- Балтський, 1-47,
- Жевахова гора, 3-81,
- Каришковського, 2-60,
- пров. Савранський (пров. Більшовицький), 3-10, 2-а,3-а,7-а
- Пересипська, 8-50,
- Ринкова, 7, пров. 1й,2й,3й,4й,5й,7й,8й,9й,10й,13й
- Чорноморський, 1-54,
- Локомотивна, 1-27.
Південний РЕМ
Роботи до 17.00
- Небесної Сотні, 29-41.
Роботи до 19.00
- пров. Загородній, 9,
- пров. Кошового, 5в,
- В.Симоненка, 1,11а.
Центральний РЕМ
Роботи до 17.00
- Бреуса, 4-88,
- Композитора Бортнянського (Кристаловського), 1-26,
- Мальовнича (Скворцова), 24-51,
- пров. Фруктовий, 1-11,
- Бабаджаняна, 30-54,
- Зелена, 1-42,
- Авіаційна, 38-58,
- пров.Пілотний, 2-7,
- Гранатна, 1-25,
- Малиновського, 79-152,
- Йозефа Прибіка (Мінська), 7-30,
- Спартаківська, 1-63,
- пров.Гранатний, 2-8,
- пров.Кордонний, 1-35,
- пров.Малиновський, 7,
- Скісна, 78, 78а,б,
- Ближні Млини (Кондренка), 1-95,
- пров.Короткий, 2-4,
- Кордонна, 3-38,
- пров.Парашутний, 1-26,
- пров.Мостовий, 1-4, 7-а
- Текстильників, 1-14,
- Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63,
- пров. Спартаківський, 1-33,
- Квітнева, 1-19,
- Св.Ріхтера, 8-42,
- Сільська, 7-34,
- Туристська, 1-19,
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 2-10,
- Т.Тесс, 60а,
- пров. Туристський, 2-12,
- Михайлівська пл., 12/14,
- Скісна, 78, 78а,б.