Планові відключення 15 липня: тисячі одеситів до вечора будуть без світла (адреси)

Планові відключення 15 липня: тисячі одеситів до вечора будуть без світла (адреси)

У понеділок, 15 липня 2024 року, до жорстких графіків стабілізаційних відключень в Одесі додалися планові роботи енергетиків. ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляє адреси та тривалість відключень світла.

Північний РЕМ

Роботи до 19.00

  • Вікандера і Ларсена (8 Березня), 42-103,
  • Балтська дор., 28, пров. 1й,2й,3й,4й,5й,6й,7й,8й
  • Балтський, 1-47,
  • Жевахова гора, 3-81,
  • Каришковського, 2-60,
  • пров. Савранський (пров. Більшовицький), 3-10, 2-а,3-а,7-а
  • Пересипська, 8-50,
  • Ринкова, 7, пров. 1й,2й,3й,4й,5й,7й,8й,9й,10й,13й
  • Чорноморський, 1-54,
  • Локомотивна, 1-27.

Південний РЕМ

Роботи до 17.00

  • Небесної Сотні, 29-41.

Роботи до 19.00

  • пров. Загородній, 9,
  • пров. Кошового, 5в,
  • В.Симоненка, 1,11а.

Центральний РЕМ

Роботи до 17.00

  • Бреуса, 4-88,
  • Композитора Бортнянського (Кристаловського), 1-26,
  • Мальовнича (Скворцова), 24-51,
  • пров. Фруктовий, 1-11,
  • Бабаджаняна, 30-54,
  • Зелена, 1-42,
  • Авіаційна, 38-58,
  • пров.Пілотний, 2-7,
  • Гранатна, 1-25,
  • Малиновського, 79-152,
  • Йозефа Прибіка (Мінська), 7-30,
  • Спартаківська, 1-63,
  • пров.Гранатний, 2-8,
  • пров.Кордонний, 1-35,
  • пров.Малиновський, 7,
  • Скісна, 78, 78а,б,
  • Ближні Млини (Кондренка), 1-95,
  • пров.Короткий, 2-4,
  • Кордонна, 3-38,
  • пров.Парашутний, 1-26,
  • пров.Мостовий, 1-4, 7-а
  • Текстильників, 1-14,
  • Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63,
  • пров. Спартаківський, 1-33,
  • Квітнева, 1-19,
  • Св.Ріхтера, 8-42,
  • Сільська, 7-34,
  • Туристська, 1-19,
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 2-10,
  • Т.Тесс, 60а,
  • пров. Туристський, 2-12,
  • Михайлівська пл., 12/14,
  • Скісна, 78, 78а,б.

 

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