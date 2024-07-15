Плановые отключения 15 июля: тысячи одесситов до вечера будут без света (адреса)

Плановые отключения 15 июля: тысячи одесситов до вечера будут без света (адреса)

В понедельник, 15 июля 2024 года, к жестким графикам стабилизационных отключений в Одессе добавились плановые работы энергетиков. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса и продолжительность отключений света.

Северный РЭС

Работы до 19.00

  • Викандера и Ларсена (8 Марта), 42-103,
  • Балтская дор., 28, пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й,
  • 8-й Балтский, 1-47,
  • Жевахова гора, 3-81,
  • Карышковского, 2-60,
  • пер. Савранский (пер. Большевистский), 3-10, 2-я, 3-я,
  • 7-я Пересыпская, 8-50,
  • Рыночная, 7, пер. 1й,2й,3й,4й,5й,7й,8й,9й,10й,13й
  • Черноморский, 1-54,
  • Локомотивная, 1-27.

Южный РЭС

Работы до 17.00

  • Небесной сотни, 29-41.

Работы до 19.00

  • пров. Загородный, 9
  • пер. Кошевого, 5в,
  • В.Симоненко, 1,11а.

Центральный РЭС

Работы до 17.00

  • Бреуса, 4-88,
  • Композитора Бортнянского (Кристаловского), 1-26,
  • Живописная (Скворцова), 24-51,
  • пер. Фруктовый, 1-11,
  • Бабаджаняна, 30-54,
  • Зеленая, 1-42,
  • Авиационная, 38-58,
  • пер.Пилотный, 2-7,
  • Гранатная, 1-25,
  • Малиновского, 79-152,
  • Йозефа Прибика (Минская), 7-30,
  • Спартаковская, 1-63,
  • пер.Гранатный, 2-8,
  • пер.Граничный, 1-35,
  • пер.Малиновский, 7,
  • Косвенная, 78, 78а,б
  • пер.Короткий, 2-4,
  • Кордонная, 3-38,
  • пер.Парашютный, 1-26,
  • пер.Мостовой, 1-4,
  • 7-я Текстильщиков, 1-14,
  • Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1-63 ,
  • пер. Спартаковский, 1-33,
  • Апрельская, 1-19,
  • Св.Рихтера, 8-42,
  • Сельская, 7-34,
  • Туристская, 1-19,
  • Николая Лысенко (Корнюшина), 2-10,
  • Т.Тесс, 60а,
  • пер. Туристский, 2-12,
  • Михайловская пл., 12/14,
  • Косвенная, 78, 78а,б.

 

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