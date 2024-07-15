Плановые отключения 15 июля: тысячи одесситов до вечера будут без света (адреса)

В понедельник, 15 июля 2024 года, к жестким графикам стабилизационных отключений в Одессе добавились плановые работы энергетиков. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса и продолжительность отключений света.
Северный РЭС
Работы до 19.00
- Викандера и Ларсена (8 Марта), 42-103,
- Балтская дор., 28, пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й,
- 8-й Балтский, 1-47,
- Жевахова гора, 3-81,
- Карышковского, 2-60,
- пер. Савранский (пер. Большевистский), 3-10, 2-я, 3-я,
- 7-я Пересыпская, 8-50,
- Рыночная, 7, пер. 1й,2й,3й,4й,5й,7й,8й,9й,10й,13й
- Черноморский, 1-54,
- Локомотивная, 1-27.
Южный РЭС
Работы до 17.00
- Небесной сотни, 29-41.
Работы до 19.00
- пров. Загородный, 9
- пер. Кошевого, 5в,
- В.Симоненко, 1,11а.
Центральный РЭС
Работы до 17.00
- Бреуса, 4-88,
- Композитора Бортнянского (Кристаловского), 1-26,
- Живописная (Скворцова), 24-51,
- пер. Фруктовый, 1-11,
- Бабаджаняна, 30-54,
- Зеленая, 1-42,
- Авиационная, 38-58,
- пер.Пилотный, 2-7,
- Гранатная, 1-25,
- Малиновского, 79-152,
- Йозефа Прибика (Минская), 7-30,
- Спартаковская, 1-63,
- пер.Гранатный, 2-8,
- пер.Граничный, 1-35,
- пер.Малиновский, 7,
- Косвенная, 78, 78а,б
- пер.Короткий, 2-4,
- Кордонная, 3-38,
- пер.Парашютный, 1-26,
- пер.Мостовой, 1-4,
- 7-я Текстильщиков, 1-14,
- Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1-63 ,
- пер. Спартаковский, 1-33,
- Апрельская, 1-19,
- Св.Рихтера, 8-42,
- Сельская, 7-34,
- Туристская, 1-19,
- Николая Лысенко (Корнюшина), 2-10,
- Т.Тесс, 60а,
- пер. Туристский, 2-12,
- Михайловская пл., 12/14,
- Косвенная, 78, 78а,б.