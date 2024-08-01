Планові відключення 1 серпня: хто з одеситів проведе весь день без світла

У четвер, 1 серпня 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” продовжить планові ремонтні роботи. У зв’язку з чим, частина вулиць Одеси залишиться без світла до вечора.
Південний РЕМ
Роботи до 19:00:
- пров. Загородній, 9,
пров. Кошового, 5/В,
Симоненка, 1,11А.
Північний РЕМ
Роботи до 19:00:
- 2-а Пересипська, 32, 34,
- 3-я Пересипська, 19 – 27,
- 7-а Пересипська, 8 – 50,
- Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 17-84,
- Жевахова гора, 3, 11-81,
- Каришковського, 2-60,
- Локомотивна, 1-27,
- Ринкова, 7,
- пров. 10-й Чорноморський, 1-20,
- пров. 13-й Чорноморський, 1 – 44,
- пров. 1-й Балтський, 1 -11,
- пров. 1-й Чорноморський, 1-44,
- пров. 2-й Балтський, 1-32,
- пров. 2-й Чорноморський, 1-34,
- пров. 3-й Балтський, 1-39,
- пров. 3-й Чорноморський, 1-34,
- пров. 4-й Балтський, 2 -14,
- пров. 4-й Чорноморський, 1-43,
- пров. 5-й Балтський, 7-25,
- пров. 5-й Чорноморський 1-10,
- пров. 6-й Балтський, 1-47,
- пров. 6-й Чорноморський, 1-10,
- пров. 7-й Балтський, 1-14,
- пров. 7-й Чорноморський, 1-8,
- пров. 8-й Балтський, 1-11,
- пров. 8-й Чорноморський, 1- 54,
- пров. 9-й Чорноморський, 6-18,
- Савранський провулок (пров. Більшовицький), 3-10.
Центральний РЕМ
Роботи до 17:00:
- Б-р. Італійський, 2, 4, 11,
- Гімназична, 23, 25.