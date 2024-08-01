Планові відключення 1 серпня: хто з одеситів проведе весь день без світла

Планові відключення 1 серпня: хто з одеситів проведе весь день без світла

У четвер, 1 серпня 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” продовжить планові ремонтні роботи. У зв’язку з чим, частина вулиць Одеси залишиться без світла до вечора.

Південний РЕМ

Роботи до 19:00:

  • пров. Загородній, 9,
    пров. Кошового, 5/В,
    Симоненка, 1,11А.

Північний РЕМ

Роботи до 19:00:

  • 2-а Пересипська, 32, 34,
  • 3-я Пересипська, 19 – 27,
  • 7-а Пересипська, 8 – 50,
  • Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 17-84,
  • Жевахова гора, 3, 11-81,
  • Каришковського, 2-60,
  • Локомотивна, 1-27,
  • Ринкова, 7,
  • пров. 10-й Чорноморський, 1-20,
  • пров. 13-й Чорноморський, 1 – 44,
  • пров. 1-й Балтський, 1 -11,
  • пров. 1-й Чорноморський, 1-44,
  • пров. 2-й Балтський, 1-32,
  • пров. 2-й Чорноморський, 1-34,
  • пров. 3-й Балтський, 1-39,
  • пров. 3-й Чорноморський, 1-34,
  • пров. 4-й Балтський,  2 -14,
  • пров. 4-й Чорноморський, 1-43,
  • пров. 5-й Балтський, 7-25,
  • пров. 5-й Чорноморський 1-10,
  • пров. 6-й Балтський, 1-47,
  • пров. 6-й Чорноморський, 1-10,
  • пров. 7-й Балтський, 1-14,
  • пров. 7-й Чорноморський, 1-8,
  • пров. 8-й Балтський, 1-11,
  • пров. 8-й Чорноморський, 1- 54,
  • пров. 9-й Чорноморський, 6-18,
  • Савранський провулок (пров. Більшовицький), 3-10.

Центральний РЕМ

Роботи до 17:00:

  • Б-р. Італійський, 2, 4, 11,
  • Гімназична, 23, 25.
Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk