Плановые отключения 1 августа: кто из одесситов проведет весь день без света

В четверг, 1 августа 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые ремонтные работы. В связи с чем, часть улиц Одессы останется без света до вечера.
Южный РЭС
Работы до 19:00:
- пров. Загородний, 9,
- пров. Кошевого, 5/В,
- Симоненко, 1,11А.
Северный РЭС
Работы до 19:00:
- 2-я Пересыпская, 32, 34,
- 3-я Пересыпская, 19 – 27,
- 7-я Пересыпская, 8 – 50,
- Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 17-84,
- Жевахова гора, 3, 11-81,
- Карышковского, 2-60,
- Локомотивная, 1-27,
- Рыночная, 7,
- пер. 10-й Черноморский, 1-20,
- пер. 13-й Черноморский, 1 – 44,
- пер. 1-й Балтский, 1-11,
- пер. 1-й Черноморский, 1-44,
- пер. 2-й Балтский, 1-32,
- пер. 2-й Черноморский, 1-34,
- пер. 3-й Балтский, 1-39,
- пер. 3-й Черноморский, 1-34,
- пер. 4-й Балтский, 2-14,
- пер. 4-й Черноморский, 1-43,
- пер. 5-й Балтский, 7-25,
- пер. 5-й Черноморский, 1-10,
- пер. 6-й Балтский, 1-47,
- пер. 6-й Черноморский, 1-10,
- пер. 7-й Балтский, 1-14,
- пер. 7-й Черноморский, 1-8,
- пер. 8-й Балтский, 1-11,
- пер. 8-й Черноморский, 1-54,
- пер. 9-й Черноморский, 6-18,
- Савранский переулок (пер. Большевистский), 3-10.
Центральный РЭС
Работы до 17:00:
- Б-р. Итальянский, 2, 4, 11,
- Гимназическая, 23, 25.