Під бурхливі оплески. В Одеському оперному провели “люстрову” церемонію

Цим важливим та відповідальним процесом займається багато людей від головного інженера до прибиральниць.

Люстра, яку ми всі бачимо в глядацькій залі було створено в 1953 році. Її “попередницю” було втрачено під час Другої світової, коли румунська окупаційна влада намагалась вивезти її з Одеси. Тож театр залишився без світила.

Метал для нової люстри виплавили з набоїв та снарядів, які дістали після війни із будівлі театру, вона стала ще більшою, ще яскравішою, але й важчою. Саме тому було вирішено надалі проводити щорічний техогляд цієї величезної конструкції який проходить саме в лютому. Під час робіт в люстрі змінюють всі 189 лампочок, протирають від пилу плафони та всі декоративні елементи з чеського кришталю.

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Цьогоріч роботи тривали з 4 по 8 лютого. Це дійство привернуло увагу сотень одеситів, які мали змогу прийти в театр на екскурсію та подивитися на люстру не в зовсім звичайному положенні. В четвер, на “церемонію” повернення люстри на місце запросили військових, переселенців, дітей з дитбудинків. Під оплески глядачів люстру повернули на місце.

Для довідки: висота люстри Одеської опери – 9 метрів, діаметр – 4 метри, вага – 2,5 тони. На ній – 189 лампочок та близько 800 декоративних елементів із гірського чеського кришталю.