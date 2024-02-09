Под бурные аплодисменты. В Одесском оперном провели «люстровую» церемонию

Этим важным и ответственным процессом занимается много людей от главного инженера до уборщиц.

Люстра, которую мы все видим в зрительном зале была создана в 1953 году. Ее «предшественница» была потеряна во время Второй мировой, когда румынская оккупационная власть пыталась вывезти ее из Одессы. Поэтому театр остался без светила.

Металл для новой люстры выплавили из патронов и снарядов, которые достали после войны из здания театра, она стала еще больше, еще ярче, но и тяжелее. Именно поэтому было решено в дальнейшем проводить ежегодный техосмотр этой огромной конструкции который проходит именно в феврале. Во время работ в люстре меняют все 189 лампочек, протирают от пыли плафоны и все декоративные элементы из чешского хрусталя.

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В этом году работы продолжались с 4 по 8 февраля. Это действо привлекло внимание сотен одесситов, которые имели возможность прийти в театр на экскурсию и посмотреть на люстру не в совсем обычном положении. В четверг, на «церемонию» возвращения люстры на место пригласили военных, переселенцев, детей из детдомов. Под аплодисменты зрителей люстру вернули на место.

Для справки: высота люстры Одесской оперы — 9 метров, диаметр — 4 метра, вес — 2,5 тонны. На ней — 189 лампочек и около 800 декоративных элементов из горного чешского хрусталя.