зекономив гроші
Шукаємо менеджера з продажу реклами

Сьогодні у нас такі меми:

  • про кота, в якого є питання,
  • про поради від батьків,
  • про радість,
  • про дівчину та хлопця,
  • про невгомонного кота,
  • про економію грошей.
порада від матері
питання в кота
не потратив гроші
кіт знищує все
гаррі поттер
два хлопця

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