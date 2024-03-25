Ваше мнение имеет значение: примите участие в опросе о развитии Одессы

К участию в опросе уже присоединились руководители и представители учреждений культуры, креативных индустрий, туризма и профильного образования, а также художники, меценаты, общественные деятели, медиа, представители власти и бизнеса. опрос закончится 30 марта. Если вы также причастны к проектам и организациям в области культуры, вы можете перейти по ссылке на анкету и поделиться вашим видением.

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Разработанная стратегия позволит привлекать в Одессу долгосрочные грантовые программы финансирования, обновлять инфраструктуру и оборудование, проводить обучение и обмен опытом.

Разработка стратегии культурного развития Одессы координируется ОО «Пикселейтид Реалитиз» в партнерстве с Департаментом культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Одесского городского совета.

Важно, что работа финансируется Европейским Союзом в рамках проекта EU4Culture, реализуемого Goethe-Institut в партнерстве с Датским институтом культуры, Чешскими Центрами и Французским Институтом в Грузии.

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