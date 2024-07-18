Негода на Ізмаїльщині: повалені дерева та знеструмлені населені пункти

16-річний музикант з Тарутиного навчився лагодити складні музичні інструменти Багато хто з людей старшого віку вважає, що сьогоднішню молодь не цікавить нічого, крім Інтернету і всіляких сучасних технологій. Але хочу заперечити і розказати про молодого, серйозного і скромного хлопчину, який і на комп’ютерах знається, і навчається, і опановує незвичайне ремесло. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Нацпарк “Куяльницький” потребує захисту: громадськість просять підтримати звернення До Міндовкілля та Одеської ОДА готують звернення щодо призначення екоактивіста, біохіміка та голови громадської організації “Зелений лист” Владислава Балинського на посаду керівника національного природного парку “Куяльницький”. Громадськість просять підтримати звернення. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ