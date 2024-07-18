Негода на Ізмаїльщині: повалені дерева та знеструмлені населені пункти

Негода на Ізмаїльщині: повалені дерева та знеструмлені населені пункти

Через негоду, яка сьогодні,18 липня вирувала в Ізмаїльському районі, багато населених пунктів залишилися без електропостачання. Станом на тепер значна частина Ізмаїльщини знеструмлена. Про це повідомляє Ізмаїльська районна військова адміністрація.

За інформацією оперативного штабу Ізмаїльської РВА, ситуація в районі наступна:

  • У частині селища Суворово обірвані лінії електропередачі.
  • У Кілійській громаді села Фурманівка та Новоселівка залишились без електроенергії, а в селі Шевченкове зафіксовані часткові падіння проводів на вулицях.
  • У Сафʼянівській громаді в селі Лощинівка обірвані дроти по трасі Ізмаїл-Лощинівка перед заїздом у село, зокрема біля дамби та пожежної частини. В селі Першотравневе пошкоджена магістральна лінія.
  • В Ізмаїлі сильний вітер повалив дерева, а лінії електропередачі обірвані.

Наразі всі відповідні служби працюють над усуненням наслідків негоди та відновленням електропостачання.

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