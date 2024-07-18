Непогода на Измаильщине: поваленные деревья и обесточенные населенные пункты

16-летний музыкант из Тарутиного научился чинить сложные музыкальные инструменты Многие из людей старшего возраста считают, что сегодняшнюю молодежь не интересует ничего, кроме Интернета и всевозможных современных технологий. Но хочу возразить и рассказать о молодом, серьезном и скромном пареньке, который и в компьютерах разбирается, и учится, и осваивает необычное ремесло. ПОДРОБНЕЕ

Нацпарк «Куяльницкий» требует защиты: общественность просят поддержать обращение В Минприроды и Одесскую ОГА готовят обращение о назначении экоактивиста, биохимика и председателя общественной организации «Зеленый лист» Владислава Балинского на должность руководителя национального природного парка «Куяльницкий». Общественность просят поддержать обращение. ПОДРОБНЕЕ