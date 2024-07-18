Непогода на Измаильщине: поваленные деревья и обесточенные населенные пункты

Непогода на Измаильщине: поваленные деревья и обесточенные населенные пункты

Из-за непогоды, которая сегодня,18 июля бушевала в Измаильском районе, многие населенные пункты остались без электроснабжения. По состоянию на сейчас значительная часть Измаильщины обесточена. Об этом сообщает Измаильская районная военная администрация.

По информации оперативного штаба Измаильской РГА, ситуация в районе следующая:

  • В части поселка Суворово оборваны линии электропередачи.
  • В Килийской громаде села Фурмановка и Новоселовка остались без электроэнергии, а в селе Шевченково зафиксированы частичные падения проводов на улицах.
  • В Сафьяновской громаде в селе Лощиновка оборваны провода по трассе Измаил-Лощиновка перед заездом в село, в частности возле дамбы и пожарной части. В селе Первомайское повреждена магистральная линия.
  • В Измаиле сильный ветер повалил деревья, а линии электропередачи оборваны.

Сейчас все соответствующие службы работают над устранением последствий непогоды и восстановлением электроснабжения.

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