Непогода на Измаильщине: поваленные деревья и обесточенные населенные пункты

Из-за непогоды, которая сегодня,18 июля бушевала в Измаильском районе, многие населенные пункты остались без электроснабжения. По состоянию на сейчас значительная часть Измаильщины обесточена. Об этом сообщает Измаильская районная военная администрация.
По информации оперативного штаба Измаильской РГА, ситуация в районе следующая:
- В части поселка Суворово оборваны линии электропередачи.
- В Килийской громаде села Фурмановка и Новоселовка остались без электроэнергии, а в селе Шевченково зафиксированы частичные падения проводов на улицах.
- В Сафьяновской громаде в селе Лощиновка оборваны провода по трассе Измаил-Лощиновка перед заездом в село, в частности возле дамбы и пожарной части. В селе Первомайское повреждена магистральная линия.
- В Измаиле сильный ветер повалил деревья, а линии электропередачи оборваны.
Сейчас все соответствующие службы работают над устранением последствий непогоды и восстановлением электроснабжения.