Нашим захисникам на сході України терміново потрібна допомога: як долучитися до збору

Про це повідомила журналістка “Одеського життя” Юлія Котляр, брат якої служить у 41-ій бригаді.

Хлопцям для роботи з FPV потрібне обладнання, за допомогою якого вони зможуть знищувати ворога ще краще. Відкрито збір, метою якого зібрати 65 тисяч грн, залишилося зібрати трохи менше 8 тисяч. Наша з Вами допомога допоможе хлопцям отримати важливе обладнання якомога швидше.

“Ось ця штука зараз дуже потрібна хлопцям, які ганяють FPVшки. Це 41 бригада, де зараз служить мій брат. Зібрали більше половини, але після екватора все встало(((( А антена потрібна вже на поза-позавчора, бо без неї FPVшки літають не так спритно і дрончать не так ефективно, як треба”, – написала Юлія у facebook.

Приєднатися до збору можна за посиланням: https://send.monobank.ua/jar/8sh8XWHSy6?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR390PpOqw95lMkeTkczthoIB4mEYIj49V_S7mipi9M4OqAnK8tsvPSwdFw_aem_WBflQUfvKVLpMo6pc7LD0A