Нашим защитникам на востоке Украины срочно нужна помощь: как присоединиться к сбору

Об этом сообщила журналист «Одесской жизни» Юлия Котляр, брат которой служит в 41-ой бригаде.

Ребятам для работы с FPV нужно оборудование, с помошью которого они смогут уничтожать врага еще лучше. Открыт сбор, целью которого собрать 65 тысяч грн, осталось собрать чуть меньше 8 тысяч. Наша с Вами помощь поможет ребятам получить важное оборудование как можно скорее.

«Вот эта штука сейчас очень нужна на востоке Украины ребятам, которые гоняют FPVшки. Это 41 бригада, где сейчас служит мой брат. Собрали больше половины, но после экватора все встало((( А антенна нужна уже на поза-позавчера, потому что без нее FPVшки летают не так шустро и дрончат не так эффективно, как надо», — написала Юлия в facebook.

Присоединиться к сбору можно по ссылке: https://send.monobank.ua/jar/8sh8XWHSy6?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR390PpOqw95lMkeTkczthoIB4mEYIj49V_S7mipi9M4OqAnK8tsvPSwdFw_aem_WBflQUfvKVLpMo6pc7LD0A